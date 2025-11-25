+
Hé lộ thú vui 'lạ' của chồng Mailisa trước khi bị bắt
(VTC News) -
Bên cạnh bộ sưu tập siêu xe 'khủng', Hoàng Kim Khánh còn dành một niềm đam mê sâu sắc cho nghệ thuật thưởng trà, đặc biệt là những loại trà quý hiếm và đắt tiền.
Quỳnh Giang
Tin mới
Hà Nội dọn dẹp vỉa hè: Để không 'bắt cóc bỏ đĩa', hãy lắp camera mọi con phố
14:33 25/11/2025
Ý kiến
Hé lộ thú vui 'lạ' của chồng Mailisa trước khi bị bắt
14:28 25/11/2025
Cận cảnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày thông xe
14:13 25/11/2025
Đầu Tư
XSMN 25/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/11/2025
14:00 25/11/2025
Xổ số miền Nam
Nối lại giao thông trên đèo Prenn sau hơn 1 tuần sạt lở
13:54 25/11/2025
Tin nhanh 24h
Con trai bệnh tật vẫn gắng ôm thi thể mẹ suốt đêm lũ ở Đắk Lắk
13:50 25/11/2025
Đời sống
Không thể coi thường độ khó của thử thách này
13:42 25/11/2025
Hỏi - Đáp
Phó Thủ tướng Thường trực: Chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ
13:40 25/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Vì sao nhiều người Trung Quốc kiêng gõ cửa 4 tiếng?
13:30 25/11/2025
Chuyện bốn phương
Phó Thủ tướng yêu cầu tranh thủ thời tiết, tăng ca đưa Vành đai 3 về đích 19/12
12:46 25/11/2025
Đầu Tư
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 100 người giàu nhất hành tinh
11:54 25/11/2025
Doanh nhân
Kẻ cướp tiệm vàng ở Đồng Tháp bị bắt
11:48 25/11/2025
Bản tin 113
Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản sau cuộc nói chuyện với ông Tập
11:45 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Hai ngày xảy ra 2 vụ cháy lớn ở Hải Phòng
11:45 25/11/2025
Phòng chống cháy nổ
Hai kịch bản khó lường của bão số 15 vào nước ta, miền Trung đối mặt mưa lớn
11:38 25/11/2025
Thời tiết
Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhà
11:30 25/11/2025
Gia đình
Quần tất mới mua chỉ cần áp dụng mẹo nhỏ này sẽ không còn 'đụng tí là rách'
11:22 25/11/2025
Gia đình
Người phụ nữ gõ nắp quan tài ngay trước khi hỏa táng
10:59 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe
10:56 25/11/2025
Tin nóng
Người hùng thầm lặng cứu 40 người trong mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk
10:56 25/11/2025
Sống đẹp
Lộ diện huấn luyện viên mới của PVF CAND
10:47 25/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Công ty sản xuất kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng nợ BHXH 3 tháng
10:38 25/11/2025
VTC NEWS TV
Đi bắt ốc lúc thủy triều dâng, 2 phụ nữ ôm cọc tre lênh đênh trên biển suốt đêm
10:35 25/11/2025
Tin nóng
Đề xuất chi hơn 125.000 tỷ đồng nâng cao sức khỏe Nhân dân
10:32 25/11/2025
Tin nóng
Techcombank tối ưu quy trình chuyển tiền về nước cho người Việt xa xứ
10:25 25/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cựu ĐBQH Lê Như Tiến nói về sai phạm ở Cục An toàn thực phẩm
10:24 25/11/2025
VTC NEWS TV
Nam sinh nguy kịch sau khi bị heo cắn
10:23 25/11/2025
Tin tức
Ông Zelensky: Nội dung kế hoạch hòa bình về Ukraine đã cắt giảm
10:19 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Diễn viên 'Gia đình là số một' sau 19 năm: Người qua đời, người từ bỏ nghệ thuật
10:15 25/11/2025
Sao Hàn
Lên gối hạ gục sao trẻ Trung Quốc, võ sĩ Nhật Bản nhận ngay 10.000 USD
10:13 25/11/2025
Võ Thuật