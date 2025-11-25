Đóng

Hé lộ thú vui 'lạ' của chồng Mailisa trước khi bị bắt

(VTC News) -

Bên cạnh bộ sưu tập siêu xe 'khủng', Hoàng Kim Khánh còn dành một niềm đam mê sâu sắc cho nghệ thuật thưởng trà, đặc biệt là những loại trà quý hiếm và đắt tiền.

Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới