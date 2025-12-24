Hành trình khẳng định thương hiệu khối sức khỏe ĐH Kinh doanh và Công nghệ HUBT

(VTC News) -

Khối Sức khoẻ trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập cách đây gần 10 năm, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của Nhà trường. Năm 2015, Trường chính thức mở ngành đào tạo về Sức khỏe gồm 4 chuyên ngành: Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Răng Hàm Mặt và Khoa Điều dưỡng.

Sinh viên đang thực hành tại phòng Giải phẫu của Khoa Y.

Với sứ mệnh đào tạo những Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng giỏi y thuật và giàu y đức, tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với mục tiêu đó, năm học 2025, toàn khối Sức khỏe đã có 197 sinh viên tốt nghiệp trong đó số sinh viên đạt giỏi và xuất sắc là 20 em, 78 sinh viên đạt loại giỏi chiếm 39% còn lại là sinh viên tốt nghiệp loại khá, đây là một thành tích rất đáng tự hào của khối Sức khỏe nói riêng và của Nhà trường nói chung, nâng số sinh viên tốt nghiệp khối Sức khỏe của trường đến nay đã đạt trên 1.000 sinh viên.

Đặc biệt, trong năm 2025 đã có 12 sinh viên Y Khoa HUBT xuất sắc trúng tuyển kỳ thi bác sĩ nội trú thuộc Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược Hải Phòng; 03 sinh viên Khoa Răng Hàm Mặt xuất sắc trúng tuyển kỳ thi bác sĩ nội trú, thạc sĩ thuộc trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, 03 sinh viên khoa Dược trúng tuyển kỳ thi thạc sĩ thuộc trường Đại học Dược Hà Nội.

Để đạt được những thành quả đáng tự hào này, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo.

Đến nay, cả 4 chuyên ngành khối Sức khỏe đã vinh dự nhận được giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo hệ Đại học do Trung tâm kiểm định chất lượng Giáo dục – hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam cấp, đây là một minh chứng rõ nét cho sự đầu tư nghiêm túc của Nhà trường trong sự đảm bảo nâng cao các tiêu chuẩn giảng dạy, đào tạo theo quy định và chuẩn mực.

Hệ thống labo đầy đủ, hiện đại của khoa Răng Hàm Mặt - HUBT.

Trong hành trình này, khối Sức khỏe đã vượt qua những khó khăn thách thức do dịch bệnh như dịch COVID-19 làm ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình giảng dạy và học tập. Cùng với cách thức thay đổi phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, lên lớp giảng với lòng yêu nghề và tinh thần tậm tâm sâu sắc các thầy cô vẫn luôn kiên định với mục tiêu nhất định phải mang đến cho sinh viên những kiến thức chắt lọc nhất.

Theo kết quả khảo sát của Nhà trường, 100% các em sau khi tốt nghiệp đều có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo, hiện đang công tác tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, các cơ sở nghiên cứu và các Phòng khám chuyên khoa trên cả nước. Các em sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp về nước cũng được nhận vào làm việc ngay tại các Bệnh viện lớn của thủ đô Viêng Chăn. Tất cả các sinh viên đều được cơ sở chủ quản đánh giá cao về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Với đội ngũ cán bộ giảng viên là những Bác sĩ CK I, Bác sĩ CK II, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và khám chữa bệnh tại các Bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe lớn như: PGS. TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Sức khỏe, Chủ nhiệm khoa Răng Hàm Mặt, phó chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam; các chuyên gia đầu ngành nhiều năm công tác tại các bệnh viện lớn như BV Bạch Mai, ĐH Y Hà Nội, BV Răng hàm mặt… với những kinh nghiệm thực tế truyền đạt giảng dạy, giúp sinh viên được thực hành, rèn luyện kỹ năng tốt hơn khi ra trường.

Đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm hiện đại

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, khối Sức khỏe HUBT đã đầu tư hàng chục phòng thí nghiệm, trang bị máy móc hiện đại cho sinh viên thực hành nghiên cứu thuốc, labo thực hành Răng Hàm Mặt,…

Phòng thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Dược học.

Giáo án bài giảng cũng được đội ngũ giảng viên thường xuyên đổi mới theo lộ trình, phù hợp với những thay đổi của xã hội, đảm bảo sinh viên ra trường có thể thích nghi tốt với những công nghệ chữa bệnh tiên tiến.

Bên cạnh đó, Nhà trường đã phối hợp với các Bệnh viện lớn, uy tín để sinh viên được đi thực tập, lấy kinh nghiệm thực tế như : Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương…

Lãnh đạo trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ: “Hành trình 10 năm qua của Khối ngành Sức khỏe - HUBT. Đây là một cột mốc quan trọng, khẳng định những bước đi vững chắc, đúng đắn của Nhà trường trong hệ thống giáo dục Đại học đa ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực đòi hỏi sự khắt khe về chuyên môn và y đức.

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Đào tạo ra một bác sĩ giỏi là tặng cho xã hội hàng ngàn cơ hội sống." Với nền tảng vững chắc, khối ngành Sức khỏe HUBT chắc chắn sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân và sự phát triển của đất nước”.