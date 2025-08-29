(VTC News) -

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường tăng cường quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại và thiết bị thu phát sóng trong khuôn viên trường học nhằm đảm bảo hiệu quả dạy và học. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc kiểm soát chặt chẽ điện thoại là cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả dạy - học, tránh tình trạng học sinh sao nhãng, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như văn hóa học đường.

Các trường sẽ tổ chức thu gom điện thoại trước tiết học đầu tiên và trả lại khi kết thúc buổi học. Việc quản lý được thực hiện theo từng lớp học. Trường hợp giáo viên yêu cầu phục vụ bài giảng, học sinh có thể sử dụng điện thoại trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, các bài giảng phải được thiết kế sao cho không bắt buộc tất cả học sinh đều phải có thiết bị di động.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng kêu gọi cha mẹ học sinh phối hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục, quản lý con em sử dụng thiết bị di động đúng mục đích, phù hợp với quy định.

Hàng loạt địa phương siết chặt quản lý việc dùng điện thoại của học sinh. (Ảnh minh hoạ)

Trong khi đó tại TP.HCM, Sở GD&ĐT dự kiến cấm học sinh sử dụng điện thoại cả giờ ra chơi và hoạt động giáo dục tại trường (trừ khi giáo viên cho phép thực hiện nhiệm vụ học tập).

Cụ thể, Sở GD&ĐT TP.HCM giao nhiệm vụ cho Phòng học sinh, sinh viên nghiên cứu tham mưu phương án đề xuất quy định không cho học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ ra chơi và trong hoạt động giáo dục tại trường. Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại di động trong trường hợp giáo viên bộ môn cho phép để thực hiện nhiệm vụ trong giờ học.

Song song đó, Phòng tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động trong giờ ra chơi, để học sinh có điều kiện rèn luyện các môn thể dục, thể thao, cũng như gắn kết với nhau.

Các hoạt động này dự kiến sẽ được thực hiện ngay trong năm học 2025-2026.

Hồi cuối tháng 10/2024, Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng có văn bản tăng cường quản lý việc sử dụng điện thoại di dộng trong nhà trường. Theo Sở, hiện việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu, phát sóng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn còn nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác dạy và học.

Để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng này, Sở đề nghị các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế hướng dẫn cụ thể việc quản lý điện thoại di động, các thiết bị thu, phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên (quản lý theo từng lớp học) và gửi lại điện thoại di động, các thiết bị thu, phát sóng cho học sinh sau khi kết thúc tiết học cuối trên lớp, trường.

Học sinh chỉ được phép mang điện thoại di động, các thiết bị thu, phát sóng vào lớp học để sử dụng trong các giờ học cần đến việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu, phát sóng và được giáo viên cho phép. Các nhà trường đôn đốc, kiểm tra, giám sát học sinh thực hiện nghiêm túc quy định, học sinh không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.

Sở cũng yêu cầu các trường tuyên truyền để cha mẹ học sinh đồng hành cùng nhà trường, giáo viên trong công tác chăm lo, động viên, nhắc nhở, quản lý học sinh sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu, phát sóng đúng mục đích, quy định. Hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Tương tự, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng nội quy, quy chế của trường, lớp học, quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng điện thoại của học sinh trong giờ học và trong khuôn viên nhà trường đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Tổ chức quản lý điện thoại di động và các thiết bị thu, phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên của từng buổi học và gửi lại cho học sinh sau khi kết thúc buổi học. Trong các tiết học cần sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu, phát sóng thì học sinh được phép sử dụng theo hướng dẫn của giáo viên.