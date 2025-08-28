Hai sân bay đồng loạt 'phóng' phi cơ quân sự hướng về Quảng trường Ba Đình

Bay biên đội 5 chiếc Su-30MK2 đội hình mũi tên là bài bay chính được các phi công tập luyện liên tục. Những chiếc "hổ mang chúa" có 12 điểm cố định dưới cánh để gắn vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa không đối không, không đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường...