Hà Nội có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

(VTC News) -

Chiều 13/1, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Xuân Lưỡng công bố 11 quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Cụ thể, quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1977, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Ông Cù Ngọc Trang làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, sinh năm 1984, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Phúc, sinh năm 1975, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1978, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội.

Quyết định điều động ông Hoàng Văn Bằng, sinh năm 1971, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng và ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới

Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long, sinh năm 1975, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Quyết định điều động bà Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1975, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Cầu Giấy.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long, sinh năm 1971, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1975, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1984, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội.

Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân, sinh năm 1975, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội.