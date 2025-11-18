Gooby đồng hành cùng những 'Chiến binh nhí' trong Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non

(VTC News) -

Ngày 17/11, trong không khí ấm áp và tràn đầy sự sẻ chia, Công ty CP XNK Green Stars và “Chuyên gia bỉm đêm” Gooby đã trở thành "người bạn đồng hành” tiếp sức, mang đến 150 phần quà đặc biệt dành cho bạn nhỏ đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hình ảnh lưu niệm giữa đại diện Gooby và người nhà bệnh nhi.

Những món quà nhỏ bé, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ Green Stars, không chỉ thể hiện sự đồng hành mà còn gửi gắm thông điệp lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ và các bậc phụ huynh đang ngày đêm chăm sóc các thiên thần nhỏ tại đây.

Gooby - tiêu chuẩn quốc tế, an toàn cho bé

Gooby được biết đến là "Chuyên gia bỉm đêm" trong cộng đồng mẹ bỉm nhờ khả năng thấm hút vượt trội và sự an toàn cao, bao gồm các dòng tã/bỉm dạng dán và dạng quần với phiên bản chuyên biệt cho cả ngày và đêm, cùng tã dán dành riêng cho trẻ sơ sinh và khăn ướt. Đặc biệt, sản phẩm Gooby đều đã vượt qua nhiều tiêu chuẩn kiểm định khắt khe trong và ngoài nước, khẳng định chất lượng cũng như độ an toàn cho làn da nhạy cảm của bé.

Hình ảnh đại diện Gooby và y bác sĩ tại bệnh viện.

Sản phẩm được Dermatest GmbH (Đức) cấp chứng nhận Dermatest Excellently, đồng thời đạt chuẩn REACH với chứng nhận SVHC xét bởi Bureau Veritas (Pháp). Tại Thụy Sĩ, SGS kiểm định rằng Gooby không chứa kim loại nặng, không gây phản ứng trên da và miễn nhiễm với 545 hợp chất PFAS nguy hại. Ngoài ra, Gooby còn đạt chuẩn OEKO-TEX® STANDARD 100 cấp độ 1 từ Hohenstein (Đức) và nhận các chứng nhận KATRI và Ellead tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Gooby đã đạt VNTest - Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thẩm định và công nhận.

Những chứng nhận này thể hiện rõ cam kết chất lượng của Gooby, đảm bảo mỗi sản phẩm đều là sự bảo vệ tốt nhất cho sự khởi đầu non nớt của các bé.

Các phần quà được trao tận tay người nhà bệnh nhi.

Hành trình vì cộng đồng không ngừng nghỉ

Hoạt động nhân Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non là một dấu mốc tiếp theo trong hành trình vì cộng đồng của Green Stars. Công ty đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều dự án hướng đến các bệnh viện tuyến đầu, các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục tại những khu vực còn nhiều khó khăn, nơi mà sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Tin rằng, mỗi sự đóng góp nhỏ bé của các doanh nghiệp là một nguồn động lực lớn, góp phần tạo nên một thế hệ mầm non của đất nước được lớn lên trong sự an toàn và khỏe mạnh.