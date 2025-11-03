Global CX summit 2025: Trải nghiệm khách hàng giữa công nghệ và con người

(VTC News) -

Với tầm nhìn tiên phong trong đào tạo và tư vấn quản trị hiện đại, Viện Quản trị & Công nghệ FSB chính thức công bố tổ chức hội nghị Global CX Summit 2025 - hội nghị Trải nghiệm Khách hàng quốc tế tại Hà Nội và 13/12.

Global CX Summit 2025 được tổ chức với mục tiêu trở thành diễn đàn quốc tế để chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực CX. Đồng thời hội nghị đánh dấu những nỗ lực của Viện Quản trị & Công nghệ FSB trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để tối ưu hóa giá trị cho khách hàng, hướng tới phát triển năng lực cạnh tranh quốc tế.

Hội nghị trải nghiệm khách hàng Global CX Summit 2025

Hội nghị quy tụ nhiều diễn giả tiêu biểu gồm Ông Lou Carbone - Nhà sáng lập Experience Engineering®, người tiên phong trong ngành CX toàn cầu; Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom; TS. Tom DeWitt - chủ tịch hiệp hội "CX of M" - Hiệp hội các chuyên gia trải nghiệm khách hàng Michigan, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội XMGlobal Collaborative; Bà Gabrielle Syquia - Nhà sáng lập của Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Philippines; cùng các chuyên gia CX hàng đầu tại Việt Nam như TS. Trần Phương Lan (CCXP DXCON), Ông Ngô Quốc Bảo (FPT Retail), Ông Hoàng Anh Đức (MSB), Bà Nguyễn Thu Phương (VPBank) và Ông Hoàng Công Thắng (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội),...

Tham gia sự kiện, quý khách hàng, doanh nghiệp, và đối tác có cơ hội tiếp cận góc nhìn đa chiều và thực tiễn về tương lai của trải nghiệm khách hàng thông qua keynote chính và các phiên thảo luận chuyên sâu. Bên cạnh các chia sẻ chuyên môn, chương trình còn mang đến những hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác và học hỏi về chiến lược Trải nghiệm khách hàng tiên tiến trên thế giới.