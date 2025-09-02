Đóng

Giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười đầy tự hào trên Quảng trường Ba Đình

Sau lễ diễu binh 2/9 là giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười tự hào của các chiến sĩ bên người thân.

