Đóng

Mãn nhãn 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Sáng 2/9, màn pháo lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong sự mong chờ của đông đảo nhân dân.

Khánh Duy - Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới