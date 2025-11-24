Giáo viên và hiệu trưởng xô xát ở tiệc liên hoan 20/11: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Sáng 24/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cung cấp thông tin ban đầu vụ việc xô xát giữa giáo viên và hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH&THCS Trạm Tấu, trong buổi liên hoan kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày 19/11, sau khi tham gia lễ tổ chức chương trình kỷ niệm 20/11, các cán bộ, giáo viên cùng liên hoan tại một nhà hàng. Đến 20h, hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh và giáo viên Ngô Ngọc Năm xô xát. Lúc này, cả hai đều sử dụng rượu, dẫn đến mâu thuẫn.

Bài đăng của tài khoản facebook tên “Ngô Năm” thu hút nhiều chia sẻ, bình luận. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đến 10h45 ngày 23/11, tài khoản facebook tên “Ngô Năm” đăng thông tin: “Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai uống rượu say và đánh đồng nghiệp cùng trường gây thương tích phải nhập viện”. Thông tin này thu hút nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ, bình luận.

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Văn Thanh, xác nhận có vụ việc xảy ra và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng làm rõ. Thường trực Đảng ủy xã yêu cầu Trưởng Công an xã Trạm Tấu điều tra, xác định mức độ vi phạm nếu có, đồng thời tham mưu hướng xử lý với các cá nhân liên quan.

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy dựa trên báo cáo của Công an xã Trạm Tấu để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã hướng xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xử lý viên chức vi phạm theo quy định của Luật Viên chức và các quy định pháp luật liên quan.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin vụ việc thầy giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu tố bị hiệu trưởng nhà trường say rượu, đánh nhập viện. Hình ảnh thầy giáo với nhiều vết thương trên mặt cùng giấy khám bệnh nhập viện lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội.

Một số tài khoản Facebook tự nhận là giáo viên mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ nguyên nhân xô xát để tránh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.