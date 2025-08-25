Giẫm phải cá chết trên bãi biển, bé 6 tuổi nguy kịch, suýt phải cưa chân

(VTC News) -

Chuyện xảy ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngày 10/8, người phụ nữ họ Vương đưa con trai 6 tuổi ra bãi biển. Trong lúc chạy chơi với đôi chân trần, đứa trẻ vô tình giẫm phải một con cá chết.

Ngay hôm sau, cậu bé bị đau chân dữ dội, sốt cao và nôn mửa. Tình trạng mỗi lúc một tồi tệ hơn và cậu bé được đưa đến bệnh viện, sau đó được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) do nhiễm trùng nặng, có nguy cơ phải cắt bỏ bàn chân.

Cá chết, vỏ hàu, vỏ ốc... trên bãi biển có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn Vibrio vulnificus. (Ảnh: Pond5)

Cô Vương tiết lộ con mình được chẩn đoán nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus. May mắn là sau quá trình cấp cứu và điều trị tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch, bàn chân cũng được cứu, không phải cắt cụt. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt lọc và ghép da.

Kể câu chuyện của mình, cô Vương nhắc nhở các phụ huynh khác đặc biệt cẩn thận khi đưa con đến biển chơi đùa dưới nước hoặc trên bãi cát, tránh giẫm phải các vật thể lạ.

Khuẩn Vibrio vulnificus được tìm thấy phổ biến trong nước biển và một số sinh vật biển, nên nó được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng của đại dương". Cá, hàu, cua và động vật có vỏ có thể là nơi trú ngụ của chúng.

Loại vi khuẩn này có độc lực rất cao. Nếu xâm nhập cơ thể người qua vết thương, nó có thể gây hoại tử da và cơ trong vòng 24 đến 48 giờ, thậm chí có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. Vì thế nó còn được gọi là vi khuẩn ăn thịt người.

Các báo cáo y tế cho thấy tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus có thể lên tới hơn 50%. Bên cạnh các trường hợp nhiễm trùng do chấn thương, việc ăn hải sản sống hoặc nấu chưa chín (đặc biệt là hàu) cũng có thể dẫn đến viêm mô tế bào và nhiễm trùng huyết.

Các chuyên gia khuyên mọi người tránh đi chân trần trên bãi biển, rửa sạch vết thương và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu bị thương. Họ cũng khuyên không nên ăn hải sản sống hoặc nấu chưa chín để giảm nguy cơ nhiễm trùng.