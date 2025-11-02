Giải đua xe địa hình Việt Nam: Dàn xe off-road 'cày xới' chảo lửa Đồng Mô

(VTC News) -

Giải PVOIL VOC 2025 quy tụ 70 đội đua với 140 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước, diễn ra trong 3 ngày, từ 31/10 đến 2/11 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội).

Xe thi đấu trong hạng thi Bán tải nâng cao.

Các tay đua tranh tài trong 4 hạng thi đấu gồm: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Chuyên nghiệp. So với mùa giải trước, năm nay PVOIL VOC có tới 23 đường thi cùng 1 đường Adventure đặc biệt diễn ra vào đêm 1/11 trên diện tích hơn 150 héc ta (gồm địa hình đường đất, rừng và đầm lầy).

Như vậy, số đường thi tăng gần gấp đôi so với con số 14 đường của giải năm trước. Số lượng bài thi cho mỗi hạng cũng tăng từ gấp rưỡi cho tới gấp đôi năm trước (một số đường thi được sử dụng chung cho nhiều hạng thi khác nhau).

Những màn tranh tài kịch tính, nhuốm màu nâu của bùn đất đường đua.

Để đảm bảo tiến độ thi đấu trong khuôn khổ thời gian tổ chức, đồng thời tăng tính kịch tính, hấp dẫn cho giải, ban tổ chức PVOIL VOC 2025 chia mỗi hạng đấu thành 2 nhóm và tổ chức một số đường thi song song theo cặp.

Điều này không chỉ đặt ra thử thách lớn về sức bền và khả năng tập trung của các tay đua, mà còn đẩy giới hạn vận hành của những chiếc xe lên mức cao nhất, thể hiện đúng tinh thần “offroad - vượt qua mọi giới hạn”.

Đội thi hạng Chuyên nghiệp đang xử lý tình huống qua khu lầy, đòi hỏi kỹ năng phối hợp cao giữa lái chính và lái phụ.

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết: “PVOIL VOC 2025 là mùa giải có độ khó cao nhất từ trước tới nay, nhưng công tác an toàn được đảm bảo tuyệt đối. Mỗi đường thi đều được thiết kế để thử thách kỹ năng lái, khả năng phối hợp và tính chiến thuật, đồng thời vẫn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn".

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao - nhận định: “PVOIL VOC chứng minh rằng thể thao đua xe địa hình không chỉ là sân chơi của tốc độ, mà còn là môi trường lan tỏa tinh thần thể thao, kỹ năng và văn hóa giao thông an toàn. Mỗi mùa giải là một bước tiến mới về sự chuyên nghiệp của công tác tổ chức".

Những cột khói là điều thường thấy khi xe bị đẩy tới giới hạn vận hành, vượt qua những thử thách "khó nhằn".

Đây là lần đầu tiên khán giả được trực tiếp chứng kiến 2 xe cùng hạng tranh tài liên tục trên 2 đường thi liền kề, tạo nên không khí ganh đua sôi động, gay cấn, với nhịp độ thi đấu liên tục.

Khán giả được trải nghiệm cảm giác phấn khích tột độ, hòa mình vào bầu không khí sôi động, nghẹt thở của lễ hội thể thao tốc độ lớn nhất năm.

Năm 2025 cũng đánh dấu 10 năm PVOIL đồng hành cùng Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam và 7 năm liên tiếp là nhà tài trợ tên giải. Mùa giải PVOIL VOC 2025 có tổng giá trị giải thưởng 581 triệu đồng.

Sự kịch tính khi tay đua vượt qua thử thách và giới hạn.

Một số hình ảnh khác tại giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL VOC 2025:

Tinh thần thể thao hết mình luôn được các vận động viên mang tới giải đấu.

Điều kiện thời tiết càng khiến cuộc đua trở nên thú vị và khó đoán.

Chiếc xe "cày xới" đường đua, tạo nên những màn thi đấu nghẹt thở khi kết quả mong manh giữa vượt qua - bỏ cuộc.

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL VOC 2025 đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu thích tốc độ và khám phá.