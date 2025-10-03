Khám phá giải đua xe hydro đầu tiên trên thế giới

(VTC News) -

Giải đua xe thể thao sử dụng năng lượng hydro đầu tiên trên thế giới – FIA Extreme H World Cup – sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại thành phố Qiddiya, Saudi Arabia. Đây là một bước tiến táo bạo trong hành trình hướng tới sự bền vững của ngành thể thao tốc độ, khi toàn bộ giải đấu được vận hành bằng công nghệ năng lượng sạch.

Tám đội đua quốc tế sẽ đua trên chiếc xe chạy bằng hydro Pioneer 25. (Nguồn: Extreme H)

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của FIA – cơ quan quản lý thể thao mô tô toàn cầu – với mục tiêu không chỉ thúc đẩy đổi mới công nghệ mà còn khẳng định cam kết về bình đẳng giới. Mỗi đội tham gia sẽ gồm một tay đua nam và một tay đua nữ, tiếp nối mô hình cân bằng giới tính từng được áp dụng tại giải Extreme E.

Trong cuộc tranh tài này, tám đội đua quốc tế sẽ sử dụng mẫu xe Pioneer 25 do Spark Racing Technology phát triển. Chiếc xe sở hữu trọng lượng 2.200 kg, có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây nhờ công suất tối đa lên tới 400kW – một minh chứng rõ nét cho tiềm năng của hydro như một nguồn năng lượng sạch và mạnh mẽ.

Một chiếc xe đua Pioneer 25 của nhà phát triển Spark Racing Technology. (Nguồn: Extreme H)

Để đảm bảo hạ tầng năng lượng cho giải đấu, Tamgo đã trở thành đối tác cung cấp hệ thống pin nhiên liệu hydro AFC Energy công suất 200kW. Công nghệ này không chỉ vận hành êm ái, không gây tiếng ồn mà còn không phát thải khí độc hại, rất phù hợp với các sự kiện quy mô lớn và thân thiện với môi trường.

Thành phố Qiddiya – nơi đăng cai tổ chức – cũng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát thải carbon bằng 0 vào năm 2060. Những sáng kiến nổi bật tại đây bao gồm việc tái sử dụng toàn bộ nước thải, phát triển năng lượng tái tạo, xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện và trồng cây xanh theo chương trình Saudi Green Initiative, góp phần định hình một tương lai xanh cho cả khu vực.