Giải cứu 2 bệnh nhân cùng nhân viên y tế mắc kẹt trong thang máy bệnh viện

(VTC News) -

Khoảng 0h48 ngày 21/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, thuộc phường Tam Kỳ.

Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân kẹt trong thang máy. (Ảnh: C.S)

Sự cố xảy ra vào thời điểm đêm khuya, tại cơ sở y tế đang có nhiều bệnh nhân điều trị nội trú, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bị nạn.

Ngay khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công tác Cứu nạn, cứu hộ – Tổ Bàn Thạch khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Chỉ sau khoảng 2 phút di chuyển, lực lượng và phương tiện đã có mặt tại hiện trường. Qua trinh sát nhanh, cảnh sát xác định trong cabin thang máy có 3 người bị mắc kẹt, gồm 2 bệnh nhân và 1 nhân viên y tế. Do không gian kín, thời gian mắc kẹt kéo dài, các nạn nhân có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ.

Trước tình hình trên, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai phương án cứu nạn an toàn, vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, mở cửa thang máy đúng quy trình kỹ thuật.

Đến 0h55 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn.