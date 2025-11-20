Giá xăng đồng loạt giảm

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng giảm từ 15h chiều nay 20/11. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/11/2025 - 19/1 1/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 tăng nhẹ tương tự tháng 11, tháng 10; OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026; Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó có các đợt tân công mới của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/11/2025 và ngày 20/11/2025 là: 79,614 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,248 USD/thùng); 82,352 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,222 USD/thùng); 96,57 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,942 USD/thùng); 94,346 USD/thùng dầu diesel (giảm 0,272 USD/thùng); 355,608 USD/tấn dầu mazut (giảm 11,964 USD/tấn).

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng thêm 162 đồng/lít lên 19.844 đồng/lít, xăng RON95 tăng 160 đồng/lít lên 20.576 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít, dầu hỏa tăng 540 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 246 đồng/kg xuống 14.074 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.