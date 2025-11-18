Giá xăng dầu hôm nay 18/11: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ, sau khi hoạt động bốc dỡ tại cảng xuất khẩu Novorossiysk của Nga được nối lại sau hai ngày tạm ngừng do bị tập kích bởi Ukraine.

Hoạt động bốc dỡ dầu tại Novorossiysk đã được nối lại vào Chủ nhật. Tuy nhiên, chuỗi tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga tiếp tục là tâm điểm theo dõi.

Quân đội Ukraine ngày thứ Bảy cho biết đã tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày Chủ nhật cũng khẳng định nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk tại vùng Samara đã bị tập kích.

“Các nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá mức độ ảnh hưởng của các cuộc tấn công này tới khả năng xuất khẩu dầu thô của Nga trong dài hạn”, ông Toshitaka Tazawa, chuyên gia phân tích của Fujitomi Securities, nhận định.

Giới đầu tư đồng thời theo dõi tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nguồn cung và dòng chảy thương mại dầu mỏ Nga. Mỹ đã áp đặt lệnh cấm giao dịch với các công ty dầu khí Lukoil và Rosneft sau ngày 21/11 nhằm gây sức ép buộc Moskva tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày Chủ nhật cho biết Đảng Cộng hòa đang soạn thảo dự luật áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục làm ăn với Nga, đồng thời để ngỏ khả năng Iran cũng có thể được đưa vào danh sách này.

Trong tháng này, OPEC+ đã thống nhất nâng mục tiêu sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, bằng với mức tăng của tháng 10 và 11. Nhóm cũng nhất trí tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý I/2026.

Thị trường dầu mỏ được dự báo duy trì tình trạng dư cung lớn đến năm 2026, song cảnh báo rủi ro nguồn cung gia tăng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở năng lượng của Nga.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng 162 đồng/lít, không cao hơn 19.844 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 160 đồng/lít, không cao hơn 20.576 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít, không cao hơn 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, không cao hơn 19.935 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.