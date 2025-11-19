Giá xăng dầu hôm nay 19/11: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng trở lại do triển vọng lãi suất thấp có thể thúc đẩy nhu cầu năng lượng, qua đó hỗ trợ giá dầu.

Theo Reuters, việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell vì duy trì lãi suất cao đã làm dấy lên đồn đoán rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể chọn một người đứng đầu Fed theo hướng nới lỏng hơn. Theo giới phân tích, triển vọng lãi suất thấp có thể thúc đẩy nhu cầu năng lượng, qua đó hỗ trợ giá dầu.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết: “Tôi nghĩ tin tức này sẽ hỗ trợ thị trường vì rõ ràng Tổng thống Donald Trump sẽ chọn người như thế nào cho vị trí đó. Điều này đã tạo ra một cú hích cho thị trường theo hướng chấp nhận rủi ro”.

Cùng với kỳ vọng chính sách từ Mỹ, thị trường tiếp tục theo dõi tác động từ các lệnh trừng phạt được Washington áp dụng vào tháng 10 đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép đáng kể lên nguồn thu dầu mỏ của Nga và dự kiến sẽ hạn chế dần khối lượng xuất khẩu trong thời gian tới.

Chuyên gia phân tích Soojin Kim của MUFG, cho biết: “Các nhà giao dịch đã cân nhắc tác động của tình trạng thặng dư toàn cầu ngày càng tăng so với các lệnh trừng phạt của Mỹ đang làm gián đoạn dòng chảy dầu thô của Nga”.

Giá dầu thế giới hoom nay tăng trở lại. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Tại Nhà Trắng, một quan chức cấp cao cho biết, Tổng thống Trump sẵn sàng ký thông qua dự luật trừng phạt Nga do đảng Cộng hòa soạn thảo, miễn là ông tiếp tục giữ thẩm quyền cuối cùng trong việc thực thi luật.

Cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố, Mỹ đang cân nhắc mở rộng phạm vi trừng phạt với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga, đồng thời không loại trừ khả năng áp dụng thêm biện pháp cứng rắn đối với Iran.

“Dự luật trừng phạt Nga mà họ đang đề xuất chính xác là loại lệnh trừng phạt thứ cấp có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Nguy cơ mất nguồn cung từ Nga đang được hỗ trợ và thu hút sự chú ý của thị trường”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết.

Theo hai nguồn tin trong ngành và dữ liệu của LSEG, cảng Novorossiysk của Nga đã nối lại hoạt động vận chuyển dầu từ hôm Chủ nhật, sau hai ngày tạm dừng do cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine.

Hoạt động xuất khẩu từ cảng Novorossiysk và một nhà ga gần đó của Liên minh đường ống Caspian, tổng cộng chiếm khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2% nguồn cung toàn cầu. Hoạt động gián đoạn tạm thời tại đây cuối tuần trước đã khiến giá dầu bật tăng hơn 2% trong ngày.

Trong một báo cáo mới công bố, Ngân hàng Goldman Sachs, cho biết họ dự báo giá dầu sẽ có xu hướng giảm đến hết năm 2026 do thị trường nhiều khả năng bước vào chu kỳ dư cung kéo dài. Tuy nhiên, ngân hàng này lưu ý rằng, nếu xuất khẩu của Nga giảm sâu hơn nữa, giá dầu Brent hoàn toàn có thể phục hồi và vượt ngưỡng 70 USD/thùng vào giai đoạn 2026-2027.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng 162 đồng/lít, không cao hơn 19.844 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 160 đồng/lít, không cao hơn 20.576 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít, không cao hơn 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, không cao hơn 19.935 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.