Giá xăng dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều hành chiều nay

(VTC News) -

Dựa theo diễn biến giá dầu thế giới tuần qua, nhiều ý kiến dự báo trong kỳ điều hành chiều nay 20/11, giá xăng trong nước có thể tăng lần thứ hai liên tiếp, tuy nhiên mức tăng ít, chỉ khoảng từ 50 đến dưới 100 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu sẽ có diễn biến trái chiều: dầu hỏa có thể tăng khoảng 100 đồng/lít, dầu diesel giảm khoảng 200 đồng mỗi lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy tại kỳ điều hành ngày 20/11, giá xăng bán lẻ ổn định hoặc có thể chỉ tăng nhẹ 0,2 - 0,3% so với kỳ điều hành trước, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 ổn định hoặc tăng nhẹ 0,3% lên mức 19.868 đồng/lít, còn xăng RON95 có thể tăng nhẹ 0,2% lên 20.597 đồng/lít. Giá dầu mazut có thể giảm 408 đồng về mức 13.662 đồng/kg, giá diesel giảm 201 đồng về mức 19.659 đồng/lít và giá dầu hoả được dự báo sẽ tăng 199 đồng lên mức 20.129 đồng/lít.

Giá xăng chiều nay dự báo tiếp tục tăng. (Ảnh: Minh Đức).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng thêm 162 đồng/lít lên 19.844 đồng/lít, xăng RON95 tăng 160 đồng/lít lên 20.576 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít, dầu hỏa tăng 540 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 246 đồng/kg xuống 14.074 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới sáng nay 20/11, giá dầu WTI đứng ở mức 59,38 USD/thùng, giảm 1,29 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 63,63 USD/thùng, giảm 1,26 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm trong bối cảnh lo ngại dư cung gia tăng. Dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng 4,45 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 14/11, trong khi tồn kho xăng tăng 1,55 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 577.000 thùng.

Trong khi đó, dữ liệu tồn kho từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ được công bố vào chiều thứ Tư.