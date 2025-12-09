Giá xăng dầu hôm nay 9/12: Đảo chiều đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi giới đầu tư theo dõi tiến triển của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tuần này.

Tuy nhiên, đà giảm thu hẹp phần nào sau khi nguồn tin cho biết Iraq đã dừng toàn bộ khai thác tại mỏ West Qurna 2 của Lukoil, với công suất khoảng 460.000 thùng/ngày, do sự cố rò rỉ đường ống xuất khẩu. Trước đó, cả hai chuẩn dầu đều kết thúc phiên cuối tuần ở mức cao nhất kể từ ngày 18/11.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia Tamas Varga của PVM, việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Ukraine trong thời gian tới có thể khiến xuất khẩu dầu của Nga tăng và tạo sức ép giảm giá lên thị trường. Dữ liệu LSEG cho thấy thị trường đang dự báo 84% khả năng Fed hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 10 - 11/12, song các ý kiến trái chiều trong nội bộ Fed báo hiệu đây có thể là một trong những cuộc họp gây chia rẽ nhất trong nhiều năm.

Tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine vẫn chậm, với những bất đồng liên quan đến đảm bảo an ninh cho Kyiv và tình trạng các khu vực do Nga kiểm soát. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy nỗ lực đạt thỏa thuận, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy có cuộc gặp với lãnh đạo châu Âu tại London. Các chuyên gia ANZ nhận định những kịch bản khác nhau từ nỗ lực này có thể khiến nguồn cung dầu toàn cầu biến động đến hơn 2 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, rủi ro địa chính trị được cân nhắc cùng các dấu hiệu dư cung gia tăng, khi sản lượng từ OPEC+ và các nước ngoài OPEC tiếp tục vượt nhu cầu. Chuyên gia Vivek Dhar của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia đánh giá lệnh ngừng bắn là rủi ro giảm giá chủ yếu, còn thiệt hại kéo dài đối với hạ tầng dầu mỏ Nga lại có thể đẩy giá tăng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/12, giá xăng E5 RON92 tăng 534 đồng/lít, không cao hơn 19.822 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 451 đồng/lít, không cao hơn 20.460 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít, không cao hơn 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, không cao hơn 18.893 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Giá dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.