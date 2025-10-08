Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Giữ đà tăng liên tiếp

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng liên tiếp 4 kỳ khi OPEC+ chỉ nâng sản lượng nhẹ hơn dự kiến cho tháng 11, giữa lo ngại dư cung và triển vọng nhu cầu yếu trong quý IV.

Theo các nhà phân tích của ING, động thái này trái ngược với kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng sản lượng mạnh mẽ hơn, cho thấy OPEC+ vẫn thận trọng trước dự báo dư cung dầu toàn cầu trong quý IV năm nay cũng như trong năm tới.

Chuyên gia phân tích Alex Hodes của StoneX nhận định, tâm lý thị trường vẫn trầm lắng, đặc biệt sau khi Saudi Arabia quyết định giữ nguyên giá bán chính thức đối với dầu Arab Light xuất khẩu sang châu Á.

Trong khi các nhà máy lọc dầu châu Á được Reuters khảo sát từng dự đoán giá bán sẽ tăng nhẹ, kỳ vọng này đã suy yếu sau khi nguồn cung dầu Trung Đông gia tăng, khiến mức chênh lệch giá giảm xuống thấp nhất trong vòng 22 tháng vào tuần trước.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong ngắn hạn, một số chuyên gia dự đoán, mùa bảo dưỡng nhà máy lọc dầu sắp tới tại Trung Đông sẽ giúp hạn chế đà tăng của giá dầu.

Các yếu tố địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, xung đột giữa Nga và Ukraine tác động đến giá năng lượng và làm gia tăng bất ổn về nguồn cung dầu của Nga.

Nhà máy lọc dầu Kirishi - một trong những cơ sở lớn nhất của Nga - đã phải dừng hoạt động tại phân xưởng chế biến dầu chủ chốt, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 4/10. Hai nguồn tin trong ngành cho biết việc khôi phục hoạt động dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tháng.

Số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) vừa công bố cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng, trong khi tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất giảm trong tuần kết thúc ngày 3/10. Theo đó, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng 2,78 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng giảm 1,25 triệu thùng và nhiên liệu chưng cất giảm 1,82 triệu thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 2/10, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.