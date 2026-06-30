Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Tiếp tục tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng nhẹ sau khi các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran cho thấy thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai nước vẫn rất mong manh.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế do thị trường kỳ vọng hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục phục hồi.

Ngày 29/6, các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định trong một báo cáo rằng lượng dầu thô xuất khẩu từ vịnh Ba Tư đang nhanh chóng phục hồi lên ít nhất 75% so với mức trước khi xung đột nổ ra.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn còn ít hơn nhiều so với trạng thái bình thường, điều này khiến giá dầu vẫn ở mức tương đối cao.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Trong khi đó, dữ liệu vận tải biển cho thấy các nhà sản xuất năng lượng Trung Đông vẫn tiếp tục bốc xếp dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), bất chấp các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc không kích giữa Mỹ và Iran diễn ra trong những ngày gần đây.

Ngày 26/6, Aramco - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Ras Tanura, nằm ở phía tây eo biển Hormuz, sau gần 4 tháng gián đoạn do xung đột tại khu vực.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 25/6, giá xăng E5 RON92, xăng E10 RON95-III và các loại dầu đồng loạt giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 19.359 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 837, không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.650 đồng/kg, không cao hơn 15.030 đồng/kg.