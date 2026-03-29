Giá xăng dầu hôm nay 29/3: Dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh các nhà giao dịch vẫn nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Theo chuyên gia phân tích Alex Hodes của StoneX, giới đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào khả năng kéo dài của xung đột thay vì các tín hiệu ngoại giao. Với bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại eo biển Hormuz hoặc thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng đều sẽ duy trì mức “phí rủi ro” cao trong giá dầu.

Cuộc xung đột tại Trung Đông khiến nguồn cung dầu toàn cầu sụt giảm khoảng 11 triệu thùng/ngày. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá, cuộc khủng hoảng này còn tồi tệ hơn cả hai cú sốc dầu mỏ vào thập niên 1970 cộng lại.

Theo dự báo của Macquarie Group, giá dầu có thể giảm nhanh nếu xung đột sớm chấm dứt, song vẫn duy trì ở mức cao hơn so với trước khủng hoảng. Ngược lại, nếu xung đột kéo dài đến cuối tháng 6, giá dầu có thể tăng lên tới 200 USD/thùng.

Ở một diễn biến khác, các nhà sản xuất dầu của Nga đã cảnh báo người mua rằng, họ có thể tuyên bố tình trạng “bất khả kháng” đối với nguồn cung từ các cảng lớn trên Biển Baltic, sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công, qua đó làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 26/3, xăng E5 RON92 giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.326 đồng/lít.

Giá xăng RON95 giảm 5.625 đồng/lít, không cao hơn 24.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít, không cao hơn 35.440 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, không cao hơn 35.384 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg, không cao hơn 21.748 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.