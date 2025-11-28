Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trở lại trước tiến triển của các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine với tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây lên nguồn cung dầu Nga, trong bối cảnh thanh khoản giao dịch mỏng do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các phái đoàn Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau trong tuần này để bàn về kế hoạch hòa bình từng được thảo luận tại Geneva, nhằm chấm dứt chiến sự và đưa ra các bảo đảm an ninh cho Kiev.

Hai bên đang tìm cách thu hẹp những khác biệt liên quan đến kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm kết thúc cuộc xung đột. Mặc dù vậy, Kiev vẫn tỏ ra thận trọng trước khả năng chấp nhận một thỏa thuận thiên về các điều khoản của Nga.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh hoạ).

Theo Barclays, những biến động địa chính trị tiếp diễn cùng kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Nga và Ukraine đã phần nào làm giảm các lo ngại về nguồn cung.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cho biết, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mức sản lượng tại cuộc họp ngày Chủ nhật, đồng thời thống nhất cơ chế đánh giá công suất khai thác tối đa của các thành viên cũng đã thúc đẩy đà tăng của giá dầu.

Cùng với đó, 8 quốc gia OPEC+ dự kiến vẫn duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 là nguyên nhân khiến giá dầu tăng trở lại.

Ở chiều ngược lại, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đang hạn chế đà giảm của giá dầu. Lãi suất thấp thường hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó thúc đẩy nhu cầu năng lượng.

“Thị trường đang tiến gần cuối năm với thanh khoản thấp và thiếu động lực mới, trừ khi Fed gây bất ngờ bằng lập trường ‘diều hâu’ trong cuộc họp FOMC ngày 10/12”, theo nhà phân tích Kelvin Wong của OANDA.

Ông dự báo giá WTI sẽ dao động trong vùng 56,80 - 60,40 USD/thùng đến hết năm.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, không cao hơn 19.228 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 533 đồng/lít, không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 815 đồng/lít, không cao hơn 19.473 đồng/lít. Dầu mazut giảm 251 đồng/kg, không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.