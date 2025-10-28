Giá xăng dầu hôm nay 28/10: Tiếp tục suy giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm khi lo ngại về hiệu lực lệnh trừng phạt Nga của Mỹ và sức cầu suy yếu.

Đà giảm này phản ánh tâm lý bất ổn của giới đầu tư trước những nghi ngờ ngày càng lớn về khả năng thực thi các lệnh trừng phạt mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Nga.

Giới phân tích cho rằng, các biện pháp trừng phạt được công bố rầm rộ nhưng chưa mang lại tác động rõ ràng lên xuất khẩu dầu của Moscow.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định: “Thị trường đang dấy lên hoài nghi về việc liệu các biện pháp trừng phạt này có thực sự nghiêm ngặt như chính quyền Mỹ tuyên bố hay không”.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm. (Ảnh minh hoạ).

Theo nguồn tin thương mại, việc thắt chặt lệnh trừng phạt đã khiến các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm ngưng nhập dầu Nga, trong khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ – khách hàng lớn nhất của Nga cũng dự kiến giảm mua trong thời gian tới.

Ngoài ra, giá dầu còn chịu tác động từ OPEC+ khi tổ chức này thông báo sẽ tăng sản lượng khai thác trong tháng 11, nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến.

Cùng với đó, nhu cầu dầu toàn cầu đang chậm lại do triển vọng tăng trưởng kinh tế yếu, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang khiến thị trường năng lượng toàn cầu thêm áp lực.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 23/10, giá xăng E5 RON92 giảm 176 đồng/lít, không cao hơn 19.050 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 177 đồng/lít, không cao hơn 19.726 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, không cao hơn 18.115 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 273 đồng/kg, không cao hơn 14.098 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.