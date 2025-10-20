Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trở lại sau khi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, giữa bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị, biến động thương mại và thông tin Ấn Độ có thể dừng nhập khẩu dầu từ Nga.

Mới đây, ông Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết ngừng mua dầu từ Nga, quốc gia hiện chiếm gần 1/3 lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cũng được cho là đang lên kế hoạch cắt giảm dần lượng nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhấn mạnh mục tiêu trước mắt vẫn là đảm bảo nguồn cung và giá năng lượng ổn định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng.

Trong khi đó, nguồn cung dầu từ Nga tiếp tục chịu sức ép khi các nhà máy lọc dầu liên tục bị tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Bộ Năng lượng Nga cho biết nhiều cơ sở sẽ phải hoãn kế hoạch bảo trì để duy trì sản lượng. Riêng tập đoànRosneft đã phải ngừng một phần hoạt động tại nhà máy Ufaneftekhim sau vụ tấn công mới nhất.

Thêm vào đó, Anh vừa công bố gói trừng phạt mới nhắm trực tiếp vào hai “ông lớn” năng lượng của Nga là Rosneft và Lukoil, khiến áp lực nguồn cung càng gia tăng.

Theo các chuyên gia, thị trường dầu đang trong giai đoạn “nhạy cảm” khi phải đối mặt đồng thời với biến động chính trị, thương mại và rủi ro gián đoạn nguồn cung. Mọi diễn biến mới trong quan hệ Nga - Ấn hay chính sách của phương Tây đều có thể trở thành yếu tố then chốt quyết định xu hướng giá dầu trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 16/10, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.