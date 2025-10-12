Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Tiếp tục giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới suy giảm do rủi ro khu vực suy giảm sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Theo Reuters, Israel và Hamas đã công khai ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn và dự kiến ký kết tại Gaza vào ngày 9/10. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi được chính phủ phê chuẩn.

Giá dầu giảm sau khi Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này.

Giá dầu tiếp tục giảm mạnh. (Ảnh: Whichcar)

Ông Claudio Galimberti, Trưởng phòng kinh tế của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy cho biết, thỏa thuận hòa bình này là bước ngoặt lớn trong lịch sử Trung Đông thời gian gần đây và những tác động của nó tới thị trường dầu có thể rất sâu rộng, từ khả năng giảm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ cho tới việc tăng triển vọng đạt thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa của SEB, nhận định: “Cuối cùng cũng có một tiến trình hòa bình nào đó ở Trung Đông đang giúp thị trường bớt căng thẳng một chút. Điều này cũng có thể làm giảm lo ngại về an toàn của các tàu chở dầu khi đi qua kênh đào Suez và Biển Đỏ”.

Trước đó, OPEC+ gồm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh như Nga đã đồng ý tăng sản lượng từ tháng 11 với mức thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu lo ngại dư cung.

Ngoài ra, giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh thị trường vốn đã dư cung.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/10, giá xăng E5 RON92 giảm 486 đồng/lít về mức 19.138 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 480 đồng/lít, không cao hơn 19.729 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, không cao hơn 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, không cao hơn 18.434 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, không cao hơn 14.808 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 19 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.