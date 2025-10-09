Chiều nay, giá xăng dầu dự báo giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới tuần trước ghi nhận biến động mạnh với 4 phiên giảm và 1 phiên tăng. Dựa theo diễn biến này, nhiều ý kiến nhận định giá xăng dầu trong nước chiều nay có thể đồng loạt giảm. Cụ thể giá xăng RON95 có thể giảm khoảng hơn 600 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 600 đồng/lít; dầu diesel có thể giảm khoảng hơn 400 đồng/lít.

Trong khi đó, theo tính toán của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), giá bán lẻ xăng E5RON 92 có thể giảm 706 đồng (3,6%) về mức 18.904 đồng/lít, còn xăng RON95 có thể giảm 685 đồng (3,4%) về mức 19.475 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng được dự báo giảm 2,5% về mức 18.184 đồng/lít, dầu hỏa giảm 3,5% về mức 17.968 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 4,8% về mức 14.470 đồng/kg.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Như vậy, giá xăng dầu trong nước chiều nay có thể sẽ giảm sau một phiên tăng nhẹ. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 2/10, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít. Dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới đầu giờ sáng nay 9/10, giá dầu WTI đứng ở mức 62,77 USD/thùng, tăng 1,06 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 66,43 USD/thùng, tăng 0,97 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng gần 1%, lên mức cao nhất 1 tuần do lo ngại Mỹ và châu Âu sẽ kéo dài các lệnh trừng phạt với Nga vì tiến trình đàm phán hòa bình với Ukraine đình trệ, cùng với tác động từ việc OPEC+ thông báo mức tăng sản lượng thấp hơn dự kiến trong tháng 11.

Năm 2024, Nga là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).

Trong khi đó, OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh như Nga đang chịu áp lực lớn khi hạ tầng năng lượng của Moscow liên tục bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, chủ yếu nhắm vào các nhà máy lọc dầu.

Giá dầu đã tăng khoảng 2% từ đầu tuần, sau khi OPEC+ công bố chỉ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 - mức thấp hơn đáng kể so với dự đoán của thị trường. “Quyết định tăng ở mức tối thiểu này vẫn đủ giúp thị trường giữ được tâm lý hỗ trợ”, chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM nhận định.

Bất chấp lo ngại nguồn cung, thị trường vẫn giữ đà tăng ngay cả khi dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tuần kết thúc ngày 3/10.

EIA cho biết lượng dự trữ dầu thô tăng thêm 3,7 triệu thùng, cao hơn mức 1,9 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo trong khảo sát của Reuters và mức 2,8 triệu thùng theo ước tính của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố trước đó.