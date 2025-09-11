Giá xăng chiều nay dự báo giảm sau 3 lần tăng liên tiếp

(VTC News) -

Cụ thể, nhiều ý kiến dự đoán giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ khoảng 100 đồng/lít, còn giá dầu diesel và dầu hỏa có thể tăng 50 - 100 đồng mỗi lít.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai giá xăng bán lẻ có thể chỉ giảm nhẹ 0,2 - 0,5% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Giá xăng chiều nay dự báo giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 101 đồng (0,5%) về mức 19.749 đồng/lít, còn giá xăng RON95 có thể chỉ giảm 45 đồng (0,2%) về mức 20.385 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu bán lẻ được dự báo tăng, giảm trái chiều. Cụ thể giá dầu mazut có thể giảm 2,8% về mức 14.940 đồng/kg, còn giá dầu diesel tăng nhẹ 1,1% lên mức 18.673 đồng/lít và dầu hỏa tăng nhẹ 0,2% lên mức 18.347 đồng/lít.

Nếu những dự báo trên chính xác thì giá xăng sẽ quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp gần đây.

Tại kỳ điều hành chiều 4/9, giá xăng E5 RON92 đã tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã có 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Lúc 6h ngày 11/9, giá dầu WTI đứng ở mức 63,76 USD/thùng, tăng 0,09 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 67,60 USD/thùng, tăng 1,21 USD/thùng.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu đã cao hơn 0,6% sau khi Israel cho biết họ đã tấn công lãnh đạo Hamas tại Doha. Cả hai loại dầu chuẩn đều tăng gần 2% ngay sau cuộc tấn công, nhưng sau đó nhanh chóng xóa bớt phần lớn mức tăng.

Ở diễn biến khác, căng thẳng địa chính trị leo thang khi Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ở miền tây Ukraine hôm thứ 4, đánh dấu lần đầu tiên một thành viên NATO nổ súng trong cuộc chiến. Tuy nhiên, không có nguy cơ gián đoạn nguồn cung ngay lập tức.

“Đám mây đen mang tên dư cung vẫn đang bao trùm thị trường, với giá Brent thấp hơn 2 USD so với thứ Ba tuần trước. Phần bù rủi ro địa chính trị trong dầu thường không kéo dài lâu, trừ khi có sự gián đoạn nguồn cung thực tế”, các nhà phân tích tại SEB nhận định.

Ngoài ra, iới giao dịch dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 16-17/9, điều này có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu. Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung vẫn nghiêng về xu hướng dư thừa.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cảnh báo giá dầu toàn cầu sẽ chịu áp lực đáng kể trong những tháng tới do tồn kho gia tăng khi OPEC+ nâng sản lượng.