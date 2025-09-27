Giá vé bay Tết Nguyên đán 2026 giảm mạnh

(VTC News) -

Điều đáng nói, hầu hết vé của các hãng bay, từ Vietnam Airlines, đến Bamboo Airways, Vietjet Air đến Vietravel Airlines, còn rất nhiều ghế trống.

Khảo sát sáng 27/9 của PV Báo Điện tử VTC News trên các website bán vé trực tuyến và trang website của các hãng hàng không, vé khứ hồi chặng nóng nhất là TP.HCM - Hà Nội còn rất nhiều ghế trống, từ hạng phổ thông đến phổ thông đặc biệt và hạng thương gia.

Giá vé chặng bay này cũng giảm từ 1-3 triệu đồng/vé khứ hồi so với tuần đầu mở bán, bắt đầu từ 3/9.

Cụ thể, khảo sát giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội đi ngày 5/2/2026, về ngày 22/2/2026 (18/12- 6/1 Âm lịch) của Vietnam Airlines dao động từ 6,255 triệu đồng, giảm từ 1,82- 2,25 triệu đồng/vé khứ hồi so với tuần đầu mở bán. Mức giá này tương đương so với giá vé cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2025.

Sau hơn 3 tuần mở bán, giá vé máy bay Tết Nguyên đán nhiều chặng quay đầu giảm mạnh. (Ảnh: Cục hàng không).

Bamboo Airways chặng TP.HCM- Hà Nội có giá từ 6,5 - 7,7 triệu đồng, giảm từ 1- 1,5 triệu đồng so với những ngày đầu hãng này mở bán vé Tết, thấp hơn từ 500 – 800 nghìn đồng so với cùng thời điểm Tết năm 2025.

Vietravel Airlines có giá 6,5- 7,6 triệu đồng, giảm khoảng từ 600 nghìn đồng so với những ngày đầu mở bán vé Tết, tương đương với giá bán vé Tết cùng thời điểm năm ngoái.

Riêng Vietjet Air có giá "mềm nhất", dao động từ 4,1 - 5,6 trệu đồng, giảm từ 200- 400 nghìn đông so với thời điểm đầu mở bán, tương đương giá cùng thời điểm Tết năm 2025.

Các chặng bay khác giá cũng giảm so với những ngày đầu mở bán như: TP.HCM- Cát Bi (Hải Phòng), TP.HCM- Vinh (Nghệ An), TP.HCM- Thọ Xuân (Thanh Hoá).

Cụ thể, giá vé chặng TP.HCM- Hải Phòng bay ra trong giai đoạn từ ngày 01-12/2 (14/12- 25/12 Âm lịch) từ TP.HCM – Hải Phòng và bay ngược lại Hải Phòng- TP.HCM từ ngày 20- 28/2 (4/1-12/1 Âm lịch) của Vietjet Air có giá dao động từ 5,8 - 6,9 triệu đồng, tương đương với giá vé Tết nguyên đán năm ngoái và giảm từ 300-500 so với ngày đầu mở bán vé Tết năm nay.

Cũng chặng nay này, giai đoạn này của hãng hàng không Vietnam Airlines, giá vé dao động từ 6,1-7,1 triệu đồng, giảm khoảng 400 nghìn đồng/vé khứ hồ so với những ngày đầu mở bán, tương đương với giá vé Tết năm ngoái.

Cũng chặng bay này của hãng hàng không Bamboo Airways có giá dao động từ 6,5-7,7 triệu đồng, giảm khoảng 300 nghìn đồng so với thời gian đầu mở bán.

Một chặng bay khác là chặng TP.HCM- Nghệ An, giá vé cũng giảm so với thời điểm đầu mở bán. Theo đó, giá vé của Vietjet Air dao động từ 5,5- 6,1 triệu đồng/vé khứ hồi, giảm khoảng 1 triệu đồng so với những ngày đầu mở bán, thấp hơn khoảng 400 nghìn đông so với cùng thời điểm Tết nguyên đán năm ngoái.

Vì sao giá vé máy bay giảm?

Lý giải vì sao giá vé máy bay bất ngờ quay đầu giảm so với thời gian đầu mở bán, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia hàng không cho biết, thông thường mức giá vé Tết cao hơn vé ngày thường từ 30- 40% và đều nằm trong mức giá trần quy định.

Nguyên nhân là do một chiều bay kín, còn chiều bay ngược lại đón khách thường rỗng. Vì thế các hãng phải tăng giá vé một chiều để bù chi phí chiều rỗng.

Tuy nhiên, giá vé thời điểm này giảm so với những ngày mở bán đầu tiên có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể người dân có tâm lý chờ đợi, theo dõi giá vé trong thời gian tới, vì thông thường một số năm trước giá vé những ngày cuối năm đã giảm mạnh do các hãng muốn bán hết số lượng ghế trống.

Giá vé máy bay nhiều chặng giảm. (Ảnh: Phạm Duy).

Thứ hai, người tiêu dùng chưa sắp xếp được thời gian đi cụ thể nên chưa đặt vé, dẫn đến số lượng ghế trống còn nhiều.

Thứ ba, có thể do tình hình kinh tế, thu nhập hạn chế nên người dân hạn chế đi lại, hạn chế chi tiêu.

Thứ tư, ngoài hàng không, người dân còn có nhiều sự lựa chọn khác, trong đó có đi lại bằng tàu hoả, bằng phương tiện cá nhân hoặc thuê xe hoặc có thể thay bằng việc về quê đón Tết, nhiều người đã gửi quà về quê để chúc Tết gia đình.

“Để tránh tình trạng số lượng ghế trống còn nhiều trên mỗi chuyến bay, các hãng nên cân nhắc mức giá vé bán ra phù hợp để kích thích người dân về quê, đi du lịch. Khi số lượng ghế trống không còn, đồng nghĩa với các hãng hàng không đã tăng được nguồn thu nhiều hơn so với việc tăng giá vé”, chuyên gia Nguyễn Thiện Tống nói.

Vietnam Airlines Group cho biết đã chính thức mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 3/9 với tổng số hơn 3,5 triệu ghế từ ngày 3/2/2026 đến 2/3/2026 (tức 16 tháng Chạp năm 2025 đến ngày 13 tháng Giêng). Số lượng cung ứng tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 3/9, hành khách có thể mua vé Tết 2026.

Hãng hàng không Vietjet Air cũng mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3/2/2026 - 2/3/2026, tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Theo đó, giá vé từ TP.HCM đi Phú Quốc chỉ từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các chặng bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… có giá từ 1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

“Vé trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… có giá từ 1.610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Ở chiều ngược lại, giá vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), đáp ứng nhu cầu du xuân và khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm mới của du khách những ngày xuân”, Vietjet Air cho biết.

Đại diện Vietnam Airlines Group cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp Tết.

Các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các tỉnh thành trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Gia Lai, Ninh Thuận, Kiên Giang...

Các hãng bay khuyến nghị, để đảm bảo lịch trình, mức giá phù hợp, hành khách nên chủ động kế hoạch đặt vé, tránh tình trạng khan hiếm, sốt giá vào cận Tết; chỉ nên mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng của hãng để tránh rủi ro vé giả.