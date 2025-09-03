Hàng không bắt đầu mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2026

(VTC News) -

Theo đó, giai đoạn cao điểm kéo dài từ ngày 2/2 đến 3/3/2026 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch). Tổng số hơn 3,5 triệu ghế được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines đã tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Từ hôm nay 3/9, hành khách có thể mua vé máy bay Tết2026 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hay các đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Đây là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực máy bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp Tết.

Như thường lệ, các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc... Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP.HCM tăng gần 18%, đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ.

Song song, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore…, đáp ứng xu hướng người dân đi du lịch trong dịp Tết.

Để tăng thêm lựa chọn cho hành khách, Vietnam Airlines tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm. Dịp Tết 2026, tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% tổng số chuyến.

Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm để có hành trình phù hợp, đồng thời lưu ý chỉ mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng di động, website của hãng nhằm tránh rủi ro vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm.