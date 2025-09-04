+
Giá vàng miếng lại lập đỉnh chưa từng có
(VTC News) -
Giá vàng miếng Doji và SJC ở mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay, ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.
Vân Khánh
Tin mới
09:40 04/09/2025
Reels
Khách lại phàn nàn hóa đơn điện tăng vọt, EVN lên tiếng
09:25 04/09/2025
Tài chính
Thủ tướng yêu cầu thần tốc sửa trường học bị hư hại do bão để kịp khai giảng
09:25 04/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Video: Tàu điện trật bánh đâm vào toà nhà, 15 người thiệt mạng
09:20 04/09/2025
Thời sự quốc tế
Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?
09:08 04/09/2025
Thời sự quốc tế
Bữa sáng chỉ ăn khoai lang, giảm cân hay rước họa vì thiếu chất?
09:07 04/09/2025
Tư vấn
Một số lưu ý quan trọng khi cúng cô hồn
09:00 04/09/2025
Gia đình
ISG - Tổ chức đào tạo & cấp chứng chỉ Sommelier quốc tế sẽ đến Việt Nam
09:00 04/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chỉ với vài giây nhạc hiệu, bạn có nhớ chương trình nào của VOV?
08:58 04/09/2025
Ca Nhạc
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/9 và rạng sáng 6/9
08:51 04/09/2025
Cần biết
Lễ ra mắt cuốn sách 'Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước'
08:50 04/09/2025
VTC NEWS TV
Diễn viên 'Mùi ngò gai' sau 2 thập kỷ: Người qua đời, người bỏ hào quang showbiz
08:45 04/09/2025
Sao Việt
Bảng giá ô tô Toyota mới nhất tháng 9/2025
08:40 04/09/2025
Cần biết
Thực hư cô gái dùng MMA hạ gục kẻ xăm trổ bắt nạt sắp đấu giải hàng đầu Việt Nam
08:39 04/09/2025
Võ Thuật
Lễ duyệt binh Trung Quốc gây 'sốt' thế giới
08:26 04/09/2025
VTC NEWS TV
'Biển cờ' đỏ rực của hàng vạn người dân Trung Quốc tại lễ duyệt binh 3/9
08:23 04/09/2025
VTC NEWS TV
Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp đặc biệt tại Lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử
08:20 04/09/2025
VTC NEWS TV
Bãi đỗ xe năng lượng mặt trời giúp 100 hộ gia đình không phải mua điện
08:18 04/09/2025
Chuyển đổi xanh
Du khách, người dân tìm đến các điểm vui chơi sau lễ diễu binh Quốc khánh 2/9
08:16 04/09/2025
VTC NEWS TV
Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp áp dụng chung
08:13 04/09/2025
Tin nóng
Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ duyệt binh hoành tráng tại Trung Quốc
08:12 04/09/2025
VTC NEWS TV
Công nghệ 4/9: Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong cuộc đua Mặt Trăng
08:12 04/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Quyết định giảm 30% lệ phí đăng ký xe, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe
08:10 04/09/2025
Tin nóng
Mẹo rán bánh chưng giòn lâu nhiều người chưa biết
08:00 04/09/2025
Gia đình
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất
07:51 04/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Từ nào trong Tiếng Việt mang nghĩa 'vừa ăn ngon, vừa bị đánh đau'?
07:47 04/09/2025
Hỏi - Đáp
Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Đồng Tháp
07:44 04/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Cần Thơ
07:41 04/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Lâm Đồng
07:35 04/09/2025
Cần biết
Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 9/2025
07:34 04/09/2025
Cần biết