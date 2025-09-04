Đóng

Giá vàng miếng lại lập đỉnh chưa từng có

(VTC News) -

Giá vàng miếng Doji và SJC ở mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay, ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.

Vân Khánh
