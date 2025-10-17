Giá vàng hôm nay 17/10: Tiếp tục lập đỉnh mới, vượt 4.300 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới khi kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn này.

Các nhà giao dịch nhận định gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10, tiếp theo là một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12, sau khi Chủ tịch Jerome Powell đưa ra giọng điệu ôn hòa hơn trong các phát biểu tuần này. Vàng không sinh lời thường hoạt động tốt hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết, đà tăng của vàng có khả năng tiếp tục diễn ra trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng cùng với chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Các nhà phân tích nói, mặc dù có những so sánh với đỉnh giá những năm 1980, đợt tăng giá vàng hiện tại được củng cố bởi các yếu tố cấu trúc, cho thấy giá cao có khả năng sẽ duy trì.

Giá vàng hôm nay đạt đỉnh. (Ảnh: Kitco).

ANZ kỳ vọng giá vàng sẽ đạt 4.400 USD vào cuối năm 2025 và đạt đỉnh gần 4.600 USD vào tháng 6/2026 trước khi hạ nhiệt trong nửa cuối năm đó.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 147 - 1479 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.347 USD/ounce, tăng 138 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.348 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Nhà phân tích cấp cao của OANDA, ông Kyle Rodda, nhận định rằng những bình luận có thiên hướng ủng hộ việc hạ lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng đang hỗ trợ giá vàng.

Các nhà đầu tư dự đoán gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp trong tháng này, và sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12. Vàng, một tài sản không có lãi suất, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Kim loại quý này đã tăng giá 61% từ đầu năm đến nay nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm rủi ro địa chính trị, kỳ vọng cắt giảm lãi suất, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, xu hướng phi USD hóa, và dòng vốn mạnh chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng.