Giá vàng hôm nay 14/7: Lao dốc, về sát 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục lao dốc do các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Lực lượng Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái dữ dội, với việc Tehran tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời ám chỉ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Giá dầu đã tăng hơn 3% sau tin tức này.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch dự báo khoảng 69% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, tăng so với dự báo 63% hồi tuần trước.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Tuần này có rất nhiều dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố, bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng và Chỉ số giá sản xuất tháng 6, số liệu doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng (mua) - 148,4 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng (mua) - 146,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.001 USD/ounce, giảm 76 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích,việc leo thang xung đột ở vùng Vịnh làm dấy lên lo ngại về lạm phát và nguy cơ Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, tạo thêm những trở ngại cho vàng thông qua lợi suất trái phiếu cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

Việc tập trung vào Trung Đông và giá dầu tăng cao kết hợp với tình trạng thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ hè là những rủi ro chính có thể đẩy giá vàng ra khỏi phạm vi ổn định hiện tại là 3.900-4.200 USD/ounce.

Khi các cuộc giao tranh tại Iran vẫn tiếp diễn. Rủi ro hiện nghiêng về khả năng giá dầu tăng, đồng nghĩa với việc giá vàng có thể chịu áp lực giảm trước khi xuất hiện lực mua đủ mạnh.

Một số quan điểm tích cực thì cho rằng giá vàng có thể tăng lên vùng 4.700 - 4.800 USD/ounce trong vài tuần tới.