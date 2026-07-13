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TS Bùi Ngọc Sơn: Vì sao giá vàng khó giảm trong nửa cuối năm 2026?
(VTC News) -
TS Bùi Ngọc Sơn phân tích những biến số quan trọng như chính sách lãi suất của Fed, căng thẳng địa chính trị... chi phối thị trường vàng toàn cầu.
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