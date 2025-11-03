Gara ô tô ở Phú Thọ cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

(VTC News) -

Khoảng 5h32 ngày 3/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo vụ cháy tại gara sửa xe của ông N.V.B (SN 1986, trú tại xóm Mới, xã Thượng Cốc).

Ngay sau khi nhận tin, tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Lạc Sơn khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Ngọn lửa bùng phát tại gara sửa xe.

Đồng thời, tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hòa Bình chi viện 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chủ trì, phối hợp với Công an xã Thượng Cốc, UBND xã Thượng Cốc, cùng lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ tổ chức phong tỏa khu vực, triển khai các đội hình chữa cháy.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Đến khoảng 6h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.

Theo ghi nhận ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 150m². Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, huy động lực lượng hiệu quả và tinh thần nỗ lực, khẩn trương của các lực lượng tham gia, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra