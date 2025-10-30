Cháy căn hộ chung cư ở Hà Tĩnh vào rạng sáng, cư dân hoảng loạn sơ tán

(VTC News) -

Khoảng 5h30 sáng 30/10, chuông báo cháy vang lên tại chung cư Winhouse Hàm Nghi (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khiến hàng chục cư dân hoảng hốt tháo chạy ra khỏi tòa nhà.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy được xác định bùng phát tại một căn hộ ở tầng 12A của chung cư. Một cư dân cùng tầng cho biết, khi phát hiện khói và mùi khét, họ đã lập tức gõ cửa, hô hoán chủ căn hộ kịp thời thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy đến hiện trường, nhanh chóng dập lửa và hướng dẫn người dân sơ tán.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được khống chế, nhiều vật dụng trong căn hộ bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Chung cư Winhouse Hàm Nghi do Công ty Winhouse làm chủ đầu tư, gồm 15 tầng với 117 căn hộ, nằm tại vị trí trung tâm phường Thành Sen (Hà Tĩnh).