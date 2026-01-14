F88 khởi động IT Freshers 2026, đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực công nghệ trẻ

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực công nghệ ở Việt Nam đang tăng cao và thiếu hụt rõ rệt về kỹ năng thực chiến, F88 chính thức khởi động chương trình IT Freshers 2026 với thông điệp “Join The Rising Tech Force”, hướng tới mô hình đào tạo gắn dự án thật và lộ trình phát triển dài hạn cho sinh viên năm cuối và nhân sự trẻ dưới 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ - Fintech.

Thị trường IT tăng về số lượng, nhưng thiếu nhân lực có khả năng làm việc thực tế

Theo báo cáo Thị trường công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam, năm 2025, Việt Nam cần khoảng 700.000 nhân lực công nghệ thông tin nhưng hệ thống đào tạo hiện mới đáp ứng khoảng 500.000 người, tương đương với việc thiếu hụt tới 200.000 nhân lực. Đáng chú ý, gần 70% sinh viên tốt nghiệp được đánh giá chưa đủ năng lực để tham gia ngay vào thị trường lao động do thiếu thực hành và kinh nghiệm thực tế.

Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với mô hình tuyển dụng và đào tạo, nhất là ở các doanh nghiệp vừa và lớn đang theo đuổi chuyển đổi số và mở rộng hoạt động kinh doanh. IT Freshers 2026 của F88 được xây dựng như một giải pháp chiến lược đáp ứng nhu cầu đó, tích hợp chặt chẽ giữa đào tạo, thực hành và đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn doanh nghiệp.

IT Freshers 2026: Lộ trình đào tạo gắn dự án thật và định hướng dài hạn của F88

IT Freshers 2026 do F88 triển khai là chương trình phát triển tài năng công nghệ dành cho sinh viên năm cuối và nhân sự trẻ dưới 2 năm kinh nghiệm. Chương trình được thiết kế theo lộ trình nhiều giai đoạn, cho phép học viên tiếp cận dần từ bức tranh công nghệ tổng thể đến các bài toán vận hành và kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp Fintech.

Khởi đầu với giai đoạn Orbit Setup (1 tháng), học viên được đào tạo 5 tầng năng lực cốt lõi, giúp hình thành tư duy hệ thống và góc nhìn toàn diện về hệ sinh thái công nghệ - từ nghiệp vụ, sản phẩm đến nền tảng và vận hành, thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn đơn lẻ.

Tiếp đó, học viên bước vào Deep Dive (3 tháng) với hình thức làm việc theo nhóm, thực chiến xây dựng giải pháp thật dưới sự đồng hành của mentor là các Product Owner, Tech Lead và Data Lead giàu kinh nghiệm. Giai đoạn Final Shift (2 tháng) giúp học viên tham gia các dự án công nghệ trọng điểm, trước khi bước vào giai đoạn Growth Track kéo dài 2 năm với lộ trình phát triển nhanh, đánh giá năng lực và điều chỉnh thu nhập định kỳ 6 tháng/lần.

Một điểm nhấn của chương trình là vai trò của đội ngũ Mentor - các leader công nghệ tại F88. Không chỉ hướng dẫn về kỹ thuật, Mentor còn đồng hành trong việc định hướng tư duy “công nghệ dẫn dắt kinh doanh”, giúp học viên hiểu rõ mối liên kết giữa hệ thống công nghệ, dữ liệu và mục tiêu tăng trưởng.

Trong môi trường khuyến khích dám thử - dám sai - dám điều chỉnh, sinh viên được dẫn dắt để hiểu bức tranh hệ thống xuyên suốt vòng đời sản phẩm, từ tư duy, xây dựng, kiểm thử đến triển khai, qua đó xác định rõ vai trò của mình trong tổng thể sản phẩm công nghệ.

F88 Chính thức khởi động chương trình IT Freshers 2026 từ ngày 5/1 đến 5/3/2026.

Chia sẻ về chương trình, đại diện F88 cho biết: “Chúng tôi không xem IT Freshers 2026 là một chương trình tuyển dụng ngắn hạn, mà là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn cho con người và công nghệ, gắn với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. F88 muốn xây dựng một lực lượng kỹ sư trẻ có khả năng hiểu sâu sản phẩm, nắm bắt bài toán kinh doanh và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng và chuyển đổi số.”

Cũng theo đại diện F88, việc chủ động đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian hòa nhập, mà còn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và học hỏi cho các tài năng trẻ.

Thông qua quá trình làm việc và đào tạo thực tiễn, F88 góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ, từng bước hình thành đội ngũ kế cận phù hợp với đặc thù vận hành, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thị trường lao động và cộng đồng.

Việc triển khai IT Freshers 2026 cho thấy định hướng đầu tư bài bản của F88 vào nguồn nhân lực công nghệ nội bộ, một xu hướng được nhiều doanh nghiệp công nghệ và tài chính lựa chọn trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự ngày càng gay gắt. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường tuyển dụng bên ngoài, doanh nghiệp chủ động xây dựng đội ngũ kỹ sư trẻ có khả năng hiểu sâu sản phẩm, dữ liệu và nghiệp vụ đặc thù.