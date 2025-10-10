EVN thử nghiệm giá điện hai thành phần từ tháng này, tiết lộ biểu giá

(VTC News) -

Theo EVN, đối tượng áp dụng là các nhóm khách hàng sản xuất do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).

Giá điện 2 thành phần là giá điện bao gồm giá công suất sử dụng lớn nhất và giá điện năng, tiền điện mà người tiêu dùng phải thanh toán sẽ bao gồm 2 phần: phần trả cho công suất sử dụng thể hiện chi phí cố định của quá trình cung ứng điện và phần trả cho điện năng tiêu dùng phản ánh chi phí biến đổi phát sinh theo mức sử dụng điện thực tế của khách hàng.

EVN thử nghiệm giá điện hai thành phần từ tháng 10/2025.

"Với nguyên tắc xây dựng như vậy nên giá điện 2 thành phần là thông điệp hữu hiệu cho khách hàng sử dụng điện luôn quan tâm đến chế độ sử dụng điện. Nếu với cùng sản lượng tiêu dùng như nhau nhưng khách hàng giảm được công suất sử dụng (Pmax) thì tiền điện sẽ giảm và cũng giúp ngành điện giảm được công suất mang tải cực đại của hệ thống điện, góp phần vận hành hệ thống điện hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí đầu tư và sử dụng hợp lý nguồn lực xã hội", thông cáo của EVN nêu.

Đối với nhóm khách hàng sản xuất được lựa chọn tham gia thí điểm trên giấy, áp dụng biểu giá thử nghiệm như sau:

Việc triển khai thử nghiệm tính toán trên giấy với số liệu thực tế nhằm tiến tới triển khai thực hiện chủ trương áp dụng giá điện 2 thành phần, từng bước thay thế các biểu giá điện 1 thành phần trong cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện nay, đảm bảo phù hợp điều kiện hạ tầng kỹ thuật của ngành Điện, các vấn đề pháp lý cũng như mức độ thích nghi với biểu giá mới của hộ tiêu dùng.

Theo đó, kể từ tháng 10/2025, các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực sẽ gửi thông báo kết quả tính toán tiền điện thử nghiệm trên giấy theo giá bán điện 2 thành phần cho khách hàng thuộc đối tượng thử nghiệm, trong đó có so sánh về tiền điện theo biểu giá điện 1 thành phần hiện hành và tiền điện theo giá điện 2 thành phần.

Tuy nhiên, EVN lưu ý rõ đây mới chỉ là hoạt động thử nghiệm và tính toán trên giấy, chưa áp dụng trên hoá đơn tiền điện thực tế trong thời gian thử nghiệm.