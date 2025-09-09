Đường phố Lào Cai biến thành sông sau mưa lớn

(VTC News) -

Khoảng 7h ngày 9/9, trận mưa lớn cục bộ đổ xuống địa bàn phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) khiến nhiều tuyến phố và khu dân cư ngập sâu, giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề gồm tổ 25 Pom Hán, tổ 14 và 26 Bắc Cường, tổ 17 Bình Minh, tổ 7 Xuân Tăng. Tại đây, mực nước dâng cao 30-70 cm, nhiều xe chết máy, người đi bộ phải lội nước, chật vật tìm đường đến trường, đến cơ quan.

Nhiều khu vực ở Lào Cai ngập sâu sau trận mưa sáng 9/9. (Ảnh: Lào Cai Online)

Mưa lớn xảy ra đúng khung giờ cao điểm sáng, nhiều người đi đường bị kẹt lại giữa biển nước.

Trước tình hình này, Công an phường Cam Đường nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức phân luồng tại các điểm ngập, trực tiếp hướng dẫn người dân di chuyển qua những đoạn nguy hiểm. Nhiều chiến sĩ hỗ trợ học sinh, phụ huynh vượt qua vùng ngập để đến trường an toàn.

Ngoài việc điều tiết giao thông, lực lượng công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lào Cai khơi thông các miệng cống bị tắc, dọn bùn đất trên mặt đường.

Đặc biệt, tại Trường Mầm non Hoa Ban, nơi nước mưa tràn vào gây bẩn toàn bộ sân chơi và nhiều phòng chức năng, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả.

Mực nước dâng cao gây khó khăn lớn cho người dân. (Ảnh: Lào Cai Online)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 9/9 đến hết 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn với lượng phổ biến 70-150 mm, cục bộ vượt 250 mm.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân theo dõi sát tình hình, chủ động phương án phòng ngừa, không đi vào những điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn.