Dựng rạp đám cưới chiếm lòng đường khiến người đi xe máy tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (SN 1977, trú xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội Cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 12/2025, gia đình ông Nguyễn Hải Long (SN 1966, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) dự định tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3-4/1 và thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.

Bùi Đức Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Sáng 1/1, mặc dù biết việc lắp dựng rạp trên đường liên thôn là đường giao thông công cộng, việc chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng Bùi Đức Nghĩa vẫn tổ chức lắp dựng rạp.

Chiều 4/1, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để trả lại mặt bằng giao thông. Do khung rạp có kích thước lớn, quá trình tháo dỡ kéo dài nên đến tối cùng ngày nhưng chưa hoàn tất, nhiều cột trụ vẫn còn tồn tại trên phần đường giao thông.

Khoảng 20h cùng ngày, anh Đặng Việt C. (SN 1988, trú xã Bình Nguyên) lái xe máy va chạm vào cột trụ rạp cưới còn sót lại, dẫn đến bị thương nặng và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, tử thi và tổ chức điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, vi phạm khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với hành vi của chủ hộ tổ chức đám cưới, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.