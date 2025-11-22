Đóng

Dung dịch đặc biệt giúp 'lọc' vàng từ điện thoại, máy tính hỏng

(VTC News) -

Một startup của Anh đã dùng một loại dung dịch đặc biệt để tách kim loại quý từ rác điện tử giúp thu hồi được vàng.

Mạnh Hùng - Thanh Tâm
