Đức Phúc về nước trong vòng tay người thân và khán giả sau chiến thắng quốc tế

(VTC News) -

Sáng 26/9, ca sĩ Đức Phúc cùng đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Đón đoàn tại sân bay là ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Intervision 2025.

Ông Hà Minh Thắng, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng đoàn đón ca sĩ Đức Phúc tại Sân bay Nội Bài.

Ông Thắng khẳng định chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là vinh dự của cá nhân nghệ sĩ mà còn là thành quả chung của toàn đoàn, của sự chỉ đạo sát sao từ Bộ VHTTDL và sự đồng hành, cổ vũ của khán giả cả nước.

Để đón Đức Phúc trở về Việt Nam sau chiến thắng, bố mẹ của nam ca sĩ được nhiều người hâm mộ vây quanh chúc mừng. Nhiều khán giả cũng có mặt từ sớm tại sân bay, cầm hoa và cờ đỏ sao vàng để chào đón quán quân Intervision 2025.

Ca sĩ Đức Phúc xúc động nói: “Tôi thực sự hạnh phúc khi mang chiến thắng này trở về Việt Nam. Đây là thành quả của cả tập thể, từ ê-kíp biên đạo, vũ công, thiết kế đến sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cơ quan. Hy vọng rằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương góp phần nhỏ bé lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

Đức Phúc trở về Việt Nam trong vòng tay của đông đảo khán giả, người thân.

Hôm 21/9 tại Live Arena, ngoại ô Moskva, Nga, Đức Phúc tạo nên kỳ tích khi trở thành quán quân Intervision 2025, giành giải thưởng danh giá bao gồm cúp pha lê và 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng).

Là đại diện Việt Nam tại cuộc thi này, anh chinh phục khán giả bằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng và bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy. Kết hợp âm nhạc dân gian với rap đương đại bằng ba ngôn ngữ Việt-Anh-Nga, cùng dàn dựng công phu với đạo cụ tre, nón lá và trang phục truyền thống.

Khoảnh khắc giơ cao chiếc cúp chiến thắng, Đức Phúc xúc động gửi lời cảm ơn tới khán giả và ban giám khảo. Anh hạnh phúc khi đúng ngày này cách đây 10 năm đã trở thành quán quân Giọng hát Việt. Hôm nay, thêm một lần nữa giành chiến thắng tại Intervision.

Đánh giá về thành tích này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ: "Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới".