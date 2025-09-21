Báo Nga và khán giả ca ngợi Đức Phúc: Màn trình diễn khiến khán phòng nghẹt thở

(VTC News) -

Đêm qua tại Moskva, ca sĩ Đức Phúc đã giành giải Nhất Intervision 2025 với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, vượt qua nhiều đối thủ quốc tế. Anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng này.

Theo tờ Regnum, ca sĩ Đức Phúc, quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision, cho biết cơ hội chiến thắng của anh đã tăng lên sau khi ca sĩ nổi tiếng nước chủ nhà SHAMAN (Yaroslav Dronov) từ chối sự đánh giá của Ban giám khảo.

Đức Phúc giành chiến thắng trong cuộc thi Intervision 2025.

“Nếu SHAMAN tiếp tục tham gia và không từ chối đánh giá của Ban giám khảo thì có lẽ cơ hội chiến thắng của tôi sẽ thấp hơn, vì tôi thực sự thích cách anh ấy luyện giọng và bản thân bài hát cũng rất tuyệt vời" - Đức Phúc khiêm tốn cho biết.

Trước đó, ngay sau phần biểu diễn của mình, ca sĩ Nga nổi tiếng Shaman đã yêu cầu ban giám khảo Intervision không đánh giá phần trình diễn của mình, giải thích rằng: “Tôi hiểu rằng, theo luật lệ của sự hiếu khách, tôi không có quyền đòi hỏi chiến thắng. Tôi xin các vị thành viên ban giám khảo rất đáng kính đừng đánh giá phần trình diễn hôm nay của tôi”.

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision-2025 đã gây tiếng vang lớn trong truyền thông và dư luận Nga. Hầu hết các tờ báo lớn như RIA Novosti, Rossijskaya Gazeta hay Regnum đều nhấn mạnh sự chân thành và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc của anh, coi đây là “sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống phương Đông và hiện đại”.

Trên mạng xã hội, khán giả Nga dành nhiều lời khen ngợi, khẳng định màn trình diễn của Đức Phúc “khiến cả khán phòng nghẹn thở” và chứng tỏ Intervision có thể sánh ngang Eurovision về sức hút. Một số ý kiến còn xem chiến thắng của nghệ sĩ Việt Nam như biểu tượng cho tinh thần giao lưu văn hóa, tình bạn và sự cởi mở của sân khấu âm nhạc Á-Âu trong giai đoạn mới.

Ngày 20/9, trong bài phát biểu qua video gửi đến những người tham dự và khán giả của Intervision, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc thi là sự kiện văn hóa được mong đợi nhất trong năm. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc thi sẽ trở thành một trong những sự kiện được công nhận và yêu thích nhất trên toàn thế giới, bởi việc củng cố niềm tin giữa các nền văn hóa sẽ làm giàu thêm tinh thần của các quốc gia.

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc.

Chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc tại Intervision-2025 không chỉ gây ấn tượng bởi màn trình diễn giàu cảm xúc mà còn bởi tuyên bố sau lễ trao giải.

Trả lời báo chí Nga, anh cho biết: “Từ số tiền mà tôi sẽ nhận được từ giải thưởng, tôi muốn tìm một quỹ nào đó và dành cho công việc từ thiện tại Nga". Thông tin này được nhiều tờ báo lớn như RIA Novosti, Gazeta.ru, MK.ru và URA.RU đồng loạt đăng tải, nhấn mạnh đây là một hành động hiếm có của một nghệ sĩ quốc tế.

Báo chí Nga coi đây là cử chỉ bày tỏ sự trân trọng dành cho khán giả và đất nước đã nồng nhiệt chào đón anh. Trên các diễn đàn và mạng xã hội Nga, phần lớn bình luận đều mang tính tích cực.

Nhiều người gọi quyết định này là “hành động đẹp và chân thành”, khẳng định Đức Phúc không chỉ đến để tranh giải mà còn để gắn kết bằng những việc làm cụ thể. Một số ý kiến cho rằng chính hành động ấy đã củng cố thêm hình ảnh của Intervision như một “sân khấu tình bạn giữa các dân tộc”.

Chiến thắng của ca sĩ Việt Nam Đức Phúc tại Intervision 2025 được bảo đảm bởi một hệ thống chấm điểm hoàn toàn khách quan. Khác với cách cho điểm tuyệt đối (10, 9, 8…) thường thấy, tại Intervision 2025, mỗi thành viên ban giám khảo quốc tế chỉ có nhiệm vụ xếp hạng tất cả thí sinh từ hay nhất đến kém nhất theo đánh giá cá nhân.

Không ai có quyền cho “0 điểm” hay điểm tuyệt đối, mà chỉ sắp xếp vị trí. Tất cả các bảng xếp hạng này sau đó được nhập vào máy tính, nơi thuật toán của giáo sư Aleskerov sẽ chuyển đổi thành điểm tổng hợp khách quan. Điều này bảo đảm rằng một giám khảo riêng lẻ không thể “nâng” hoặc “dìm” một thí sinh quá mức, bởi kết quả cuối cùng chỉ phản ánh thứ hạng trung bình sau khi cân đối từ nhiều quốc gia.

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision-2025 đã gây tiếng vang lớn trong truyền thông và dư luận Nga.

Giáo sư Fuad Aleskerov là nhà toán học và chuyên gia lý thuyết quyết định nổi tiếng với các nghiên cứu về mô hình ra quyết định và hệ thống xếp hạng. Phương pháp mà ông xây dựng, gọi là hệ thống xếp hạng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa.

Việc Intervision 2025 lựa chọn phương pháp này cho thấy nỗ lực của ban tổ chức nhằm loại trừ sự chủ quan và đem đến kết quả minh bạch, có thể kiểm chứng. Nhờ hệ thống xếp hạng do máy tính tổng hợp cuối cùng, chiến thắng của Đức Phúc được xem là hoàn toàn khách quan. Không một giám khảo nào có thể tác động đơn lẻ để thay đổi kết quả chung cuộc.

Các báo Nga nhấn mạnh rằng, chính sự công bằng trong cách chấm điểm đã giúp giọng ca đến từ Việt Nam tỏa sáng xứng đáng và đưa về chiến thắng đầu tiên cho đất nước mình trên sân khấu Intervision.