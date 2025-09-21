Giành Quán quân cuộc thi âm nhạc ở Nga, Đức Phúc nói gì?

(VTC News) -

Rạng sáng 21/9 theo giờ Việt Nam (tối 20/9 tại Nga), ca sĩ Đức Phúc đã ghi dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp khi xuất sắc đăng quang ngôi vô địch tại Intervision Song Contest 2025, tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga).

Với tổng điểm 422, nam ca sĩ Việt Nam bỏ xa nhóm tam ca Nomad (Kyrgyzstan) - Á quân với 373 điểm. Ngoài chiếc cúp pha lê danh giá, Đức Phúc còn nhận phần thưởng 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng).

Trên trang cá nhân, Đức Phúc chia sẻ khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, làm nên lịch sử cho Việt Nam ở cuộc thi âm nhạc quốc tế. Nam ca sĩ bày tỏ: "Khoảnh khắc đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này! Đức Phúc đến từ Việt Nam".

Khoảnh khắc Đức Phúc được xướng tên ngôi vị Quán quân cuộc thi Intervision Song Contest 2025

Dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp và khán giả chúc mừng nam ca sĩ. Hoà Minzy cũng chia sẻ niềm vui với Đức Phúc, cô và Erik đã có mặt ở Nga để cổ vũ.

"Em của chị làm được rồi, mang bản sắc văn hoá dân tộc vươn ra thế giới. Đúng 10 năm trước - 20/9/2015 em trở thành Quán Quân The Voice. 10 năm sau - 20/9/2025 em trở thành Quán Quân Intervision 2025", Hoà Minzy chia sẻ.

Tại Intervision 2025, Đức Phúc trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương – sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy. Giai điệu và ca từ ca khúc mang tinh thần hào sảng, tái hiện hình ảnh người anh hùng làng Gióng, đồng thời gửi đi thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh bất khuất của dân tộc Việt.

Nghệ sĩ nói, "câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh cây tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam, mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu và khả năng vượt qua thử thách và dẻo dai của người Việt.

Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ".

Trong phần biểu diễn, sân khấu tràn ngập hình ảnh quen thuộc của Việt Nam như nón lá, chiếu cói, kết hợp cùng vũ đạo và hiệu ứng ánh sáng hoành tráng. Đức Phúc chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị ca khúc dành riêng cho cuộc thi, mang đầy đủ bản sắc văn hóa, tinh thần và hình ảnh Việt Nam để giới thiệu đến bạn bè quốc tế”.

Intervision 2025 đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, sân chơi quy tụ 23 quốc gia. Mỗi nước có 1 ca sĩ dự thi và 1 đại diện tham gia ban giám khảo. Việt Nam cử nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài – người từng theo học tại Nhạc viện Tchaikovsky – làm giám khảo.

Đức Phúc biểu diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" tại Intervision 2025.

Đức Phúc lên đường sang Nga từ ngày 11/9, tham gia nhiều hoạt động bên lề, đồng thời làm việc trực tiếp với ekip kỹ thuật để rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh. Nam ca sĩ cho biết anh xem đây là cơ hội hiếm có để đưa hình ảnh và âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Đức Phúc sinh năm 1996, từng là sinh viên ngành Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Anh bén duyên ca hát từ nhỏ, nhưng chỉ thực sự tỏa sáng khi tham gia Giọng hát Việt 2015. Dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm, Đức Phúc giành ngôi quán quân với lượng bình chọn áp đảo.

9 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã sở hữu loạt bản hit đình đám như Hết thương cạn nhớ, Hơn cả yêu, Đi chùa cầu duyên, Ngày đầu tiên, Em đồng ý... Giờ đây, với chiếc cúp vô địch Intervision 2025, Đức Phúc chính thức ghi tên mình vào lịch sử, trở thành niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.