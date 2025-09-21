Đức Phúc chiến thắng trong cuộc thi Intervision tái khởi động tại Moskva

(VTC News) -

Màn trình diễn kết hợp giữa dân ca và rap của Đức Phúc được ban giám khảo quốc tế đánh giá cao, giúp nam ca sĩ đạt 422 điểm. Vị trí á quân thuộc về nhóm Nomad Trio (Kyrgyzstan) với 373 điểm, còn Dana Al Meer (Qatar) về thứ ba với 369 điểm.

“Xin cảm ơn rất nhiều. Thật là một vinh dự lớn khi được đứng ở đây”, Đức Phúc xúc động phát biểu trên sân khấu, gửi lời tri ân đến khán giả và người hâm mộ.

Ca sĩ Đức Phúc của Việt Nam đã giành giải nhất tại cuộc thi ca hát quốc tế Intervision tổ chức ở Moskva vào Chủ nhật (21/9).

Sinh ra tại Hà Nội, Đức Phúc từng chiến thắng Giọng hát Việt 2015 và trở thành một trong những ca sĩ trẻ nổi bật với nhiều bản hit. Tại Moskva, anh trình bày ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ các nhân vật anh hùng trong truyền thuyết Việt Nam.

Ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Dana Al Meer đại diện cho Qatar tại Intervision. Tại quê nhà, cô là một người tiên phong trong nền âm nhạc đương đại, người đã giới thiệu văn hóa Qatar tại lễ khai mạc và bế mạc World Cup 2022 và Asian Cup 2023.

Nữ ca sĩ, nổi tiếng với việc kết hợp truyền thống dân tộc với âm thanh hiện đại, đã được ban tổ chức lễ hội tặng đàn balalaika - một nhạc cụ truyền thống của Nga.

Kyrgyzstan có đại diện tham dự cuộc thi là ban nhạc "Nomad" gồm ba nghệ sĩ solo nổi tiếng. Bộ ba đã trình bày bản ballad lãng mạn "Only for you" bằng cả tiếng Kyrgyzstan và tiếng Nga.

Ban tổ chức cho biết Intervision được khởi động lại dựa trên cuộc thi cùng tên từ thời Liên Xô, với mục tiêu thúc đẩy tình hữu nghị và tôn vinh sự đa dạng văn hóa. Nga khôi phục sân chơi này sau khi bị loại khỏi Eurovision, quảng bá Intervision như một sự kiện “phi chính trị”.

Trong thông điệp gửi đến các nghệ sĩ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: “Văn hóa và âm nhạc không biên giới. Sự kiện hôm nay là minh chứng cho sức mạnh gắn kết của nghệ thuật"

Các ca sĩ từ 23 quốc gia tụ họp tại Moskva để tham dự lễ hội âm nhạc quốc tế Intervision. Sự kiện này nhằm mục đích trở thành "một nền tảng chung cho đối thoại giữa các nền văn minh dựa trên sự làm giàu lẫn nhau của lịch sử và truyền thống dân tộc", theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Ban tổ chức thông báo Ả-rập Xê Út sẽ đăng cai cuộc thi Intervision vào năm sau.