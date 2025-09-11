Bộ trưởng Y tế Nga thăm Việt Nam, thảo luận hợp tác cung cấp sản phẩm y tế

(VTC News) -

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko, có chuyến công tác tới Việt Nam từ ngày 12/9-14/9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông dự kiến sẽ có buổi gặp với Bộ trưởng Y tế Việt Nam, bà Đào Hồng Lan, để thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương giữa hai nước (bao gồm cung cấp sản phẩm y tế, điều trị công dân Việt Nam tại các phòng khám ở Nga, đào tạo tại các trường đại học y khoa, cũng như các nghiên cứu khoa học y tế chung).

Bộ trưởng cũng dự kiến sẽ thăm Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Việt - Nga và một số cơ sở y tế khác.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko. (Ảnh: MT)

Trong thành phần đoàn đại biểu Nga có lãnh đạo của một số trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia, lãnh đạo các công ty dược phẩm và thiết bị y tế, cùng đại diện Bộ Công Thương Nga.

Ngoài ra, ông Mikhail Murashko cũng sẽ phát biểu trước các đại biểu tham dự Diễn đàn Y tế - Doanh nghiệp Việt - Nga.

Mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác y tế - như hợp tác đào tạo y khoa, nghiên cứu cơ bản, phòng chống dịch bệnh COVID-19, y dược cổ truyền...

Các hợp tác này cũng đã được hai Bộ trưởng thảo luận, trao đổi khi Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đến thăm Bộ Y tế Liên bang Nga và có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko ngày 9/5.

Trong buổi hội đàm Bộ trưởng Bộ Y tế Nga nhấn mạnh các thế mạnh và đề xuất ưu tiên hợp tác trên các lĩnh vực như: Hợp tác đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, trao đổi chuyên gia về các lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, phẫu thuật tim mạch, ung thư, xương khớp; trao đổi sinh viên, giảng viên, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, các khóa thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế của hai nước, xây dựng ngân hàng giác mạc tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác về các sản phẩm dược phẩm.

Để tăng cường hợp tác giữa các Bệnh viện, Bộ Y tế Nga sẵn sàng cung cấp danh sách các bệnh viện hàng đầu trong các lĩnh vực trên cho Việt Nam.

Về các ưu tiên hợp tác của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng hợp tác đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cũng là ưu tiên hàng đầu của ngành y tế.

Ngoài các hoạt động đang hợp tác, còn có các lĩnh vực ưu tiên khác như kỹ thuật cao, tiến tiến, thuốc điều trị ung thư; ứng dụng công nghệ tế bào, hợp tác trong lĩnh vực y tế số.

Lĩnh vực y học cổ truyền cũng là thế mạnh của Việt Nam mà Liên bang Nga có nhu cầu; hai Bên có thể mở loại hình du lịch kết hợp khám chữa bệnh cho du khách Nga. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Mikhail Murashko đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y sinh học.