Dự báo thời tiết ngày 6/2: Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 6/2/2026

Ngày 6/2, thời tiết miền Bắc có sự chuyển biến, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù xuất hiện lúc đêm và sáng, làm gia tăng cảm giác rét buốt ở thời điểm này. Khu Tây Bắc trưa và chiều trời nắng.

Từ đêm 6/2, Bắc Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Từ 7/2, dưới tác động của đợt không khí lạnh cường độ mạnh, khu vực này chuyển rét cả ngày thay vì chỉ rét về đêm và sáng như những ngày trước đó.

Ngày 6/2, Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Cũng trong ngày 6/2, Hà Nội mưa vài nơi, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Trưa, chiều nhiệt độ tăng lên cao nhất 22-24°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Huế trưa và chiều trời nắng. Trời rét về đêm và sáng. Riêng Bắc Trung Bộ ngày 7/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông do tác động của đợt không khí lạnh mạnh.

Các khu vực khác trên cả nước thời tiết không có nhiều biến động, tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào vài nơi, tập trung chủ yếu vào ban đêm, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/2/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trong đó khu Tây Bắc trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, Hà Tĩnh đến Huế trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.