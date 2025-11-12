Dự báo thời tiết 12/11: Miền Bắc hửng nắng trước khi chuyển rét sâu

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/11/2025

Sau nhiều ngày mưa, tiết trời nồm ẩm, ngày 12/11, mưa chỉ còn xảy ra vài nơi ở Bắc Bộ, trưa chiều hửng nắng, thời tiết khô ráo hơn, nhiệt độ cao nhất dao động 24-28°C, có nơi trên 28°C. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 18-22°C, vùng núi có nơi thấp hơn.

Ngày và đêm 12/11, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 12/11, miền Bắc hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Thế Anh)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống phía Nam. Ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ 13-15/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực trên giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13°C. Đêm và sáng sớm các khu vực này trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Trong khi đó, các khu vực từ Đà Nẵng trở vào Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/11/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.