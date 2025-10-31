Người Hà Nội vất vả mưu sinh trong ngày mưa phùn, gió lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (31/10), không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. TP Hà Nội cũng nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của đợt không khí lạnh này, trời chuyển mưa lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21°C.