Đột nhập phá két sắt trộm gần 2 tỷ đồng, người đàn ông Trung Quốc bị bắt

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ Huang Shaoning (SN 1972, quê Quảng Tây, Trung Quốc) – nghi phạm gây ra 4 vụ cạy két sắt tại nhà dân, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Tại cơ quan Công an, Huang Shaoning khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đi lang thang thấy chỗ nào sơ hở thì đột nhập để trộm cắp tài sản.

Hiện tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập, cạy phá két sắt tại địa phương và các tỉnh lân cận khác. Đồng thời, tổ chức xác minh lý lịch và truy bắt người đi cùng Huang Shaoning là Huang Shaoxiong, lập hồ sơ xử lý.

Bằng thủ đoạn đột nhập vào trụ sở Công ty, doanh nghiệp, nhà dân, dùng thanh sắt cứng cậy phá két sắt, Huang Shaoning và đồng bọn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Ngô Quang Văn - Công an Quảng Trị)

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, Huang Shaoning đi cùng Huang Shaoxiong (cùng là người Quảng Tây, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gần Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Sau khi nhập cảnh, hai người đàn ông Trung Quốc này di chuyển vào Quảng Trị bằng xe gắn máy mua tại Lạng Sơn. Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, 2 người này đi đến các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp tại Quảng Trị để thực hiện hành vi phạm tội.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, những tội phạm người nước ngoài lợi dụng quản lý trong vấn đề xuất nhập cảnh, chủ yếu đi theo các đường tiểu ngạch, sau đó vào Việt Nam.

Khi vào Việt Nam, chúng đến các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty để xác định nơi có khuôn viên rộng, ít người bảo vệ để tìm sơ hở để đột nhập vào trong để rà soát các phòng làm việc, sử dụng các dụng cụ, thanh sắt cứng để cậy phá két sắt chiếm đoạt tiền và các tài sản có trong két sắt, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi chiếm đoạt xong tài sản thì trở về nước, tiêu xài hết số tiền sau đó qua đường tiểu ngạch quay ngược lại Việt Nam để thực hiện trộm cắp tài sản.